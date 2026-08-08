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İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında, "Sincan 1 No'lu Cezaevi'nde isyan çıktığına dair açıklamaları" nedeniyle TCK 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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