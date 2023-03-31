İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenleyen şahıs yakalandı

Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardında partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na giden İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Hem birinci kattan hem de üçüncü kattan taammüden binamız kurşunlandı" dedi.

Soylu: Bizim görevimiz yakalamak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İYİ Parti'ye silahlı saldırı düzenleyen şahsın yakalandığını açıkladı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz''

Türk Polisi yakalar👏



İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı.



Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda

bulunurken dikkatli olmaları gerekir.



Bizim görevimiz yakalamak.

Devletinize ve Polisinize itimat ediniz.

Mahcup olursunuz. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 31, 2023

Emniyet kaynakları: Hırsızları korkutmak için ateş açılmış

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun, inşaat bekçisinin görevli olduğu yerde yaşanan hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ateşlediği silahından çıktığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne akşam saat 21.30 sıralarında kurşun isabet etmesinin ardından özel ekip kurdu.

Oluşturulan ekip, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplanan kurşunun, yolun karşısından ateşlenen bir silahtan çıktığını tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, M.E. isimli inşaat bekçisinin, görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi olarak yaşandığını belirledi.

İşte saldırıdan sonra yaşanan gelişmeler:

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı." derken olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmalarının sürdüğünü belirtti.

Akşener açıklamalarda bulundu

Saldırının ardında partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na giden İYİ Parti lideri Meral Akşener şunları kaydetti: "Hem birinci kattan hem de üçüncü kattan taammüden binamız kurşunlandı. Daha önce dedi ki bana bugünler iyi günlerin ve lince uğradım. Ardından evim basıldı. Sonra da beni kendinle uğraştırma dedi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlanmıştır. Biz korkmayız ama bu başka bir şey. Aziz milletim size sesleniyorum. Bu ucube sistemin devam etmesi halinde bugün bize yarın size. Cenabı Hakkın dışında bir Allah'ın kulundan korkmuyorum. Evim basıldı beraat ettiler, lince uğradım beraat ettiler. Torunuma iftira attılar beraat ettiler. Bugün bize yarın size. 1 buçuk ay sonra sandığa gideceksiniz. Helal oylarınızla bu iğrenç ve pis sistemi değiştireceksiniz."

"Güçlü bir liderdir, Asena'dır"

İYİ Parti lideri Akşener ile görüştünü bildiren Kılıçdaroğlu, saldırıyı sert bir dille kınadı ve saldırganların derhal yakalanmasını talep etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Valilik: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir. Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." denildi.

AK Parti'den ilk açıklama

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasına yönelik tepkiler sürüyor. İl Başkanlığı'nda İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in açıklamasının ardından AK Parti'den saldırıyla ilgili ilk açıklama geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde açıklamalarda bulundu. "Saldırı derin şekilde bizi üzdü" diyen Kabaktepe'nin açıklaması şöyle:

"Üzdü kelimesi az kalıyor. demokrasi hayatımızın varlığının göstergesi olan partilerimize bu saldırıyı kınıyoruz. Meral hanıma geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İYİ Parti camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür şiddet olaylaırnın karşısında durmayı başarabilmemiz lazım. Kısa sürede bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunacağına inanıyorum. Biz her zaman hep birlikte bu tip hain saldırıyı gerçekleştirenlere karşı durmaya devam edeceğiz."