İYİ Parti'de bir istifa daha: Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir de partisinden istifa etti
İyi Parti’de bir istifa daha… Antalya Milletvekili Aykut Kaya’nın ardından Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir de partisinden istifa etti.
Yerel seçimlerin ardından genel başkan değişimine giden İYİ Parti’de sular durulmuyor. 31 Mart’ta Erzurum Horasan’da Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir partiden istifa etti. Partiden geçtiğimiz günlerde de Antalya Milletvekili Aykut Kaya istifa etmişti.
Özdemir’in seçim sonrası parti teşkilatlarıyla uyum sorunu yaşadığı iddia edildi.
Ankara’ya giderek istifasını partinin genel merkezine sunan Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir'in bundan sonraki süreçte "bağımsız" olarak devam etmeyi düşündüğü öğrenildi.
İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde de Antalya Milletvekili Aykut Kaya, istifa etmişti. Kaya'nın istifasının ardından partinin Meclis'teki vekil sayısı 36'ya gerilemişti.