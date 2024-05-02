İYİ Partide yeni GİK ilk toplantısını yarın yapacak
İYİ Partinin yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri yarın ilk kez toplanacak. Toplantıda İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun, Başkanlık Divanı'nı oluşturması bekleniyor.
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İYİ Parti'nin hafta sonu yapılan 5. Olağanüstü Kurultayı'nda belirlenen GİK, yarın Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında bir araya gelecek.
Toplantıda Dervişoğlu'nun, Başkanlık Divanı'nı oluşturması bekleniyor.
Bu arada İYİ Parti Tüzüğü'ne göre, Genel Başkan, Başkanlık Divanı'na GİK dışından 3 isim atayabiliyor.