İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı! Rozetini Erdoğan taktı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Siyaset gündeminde dikkat çeken bir parti değişikliği yaşandı. Geçtiğimiz mayıs ayında İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Grup Toplantısı'nda düzenlenen törende Beyaz'a parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Ersin Beyaz, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde önemli görevler üstlenen isimler arasında yer alıyordu.

2017 yılında İYİ Parti İstanbul İl Kurucu Başkanı olarak görev yapan Beyaz, daha sonra partide çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.

2018 yılında Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini üstlenen Beyaz, 2019-2020 yılları arasında ise Genel İdare Kurulu Üyeliği yaptı.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde İYİ Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen Ersin Beyaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekili olarak görev aldı.

Beyaz, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Partiden ayrılışının ardından siyasi geleceğine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelirken, Beyaz'ın tercihi AK Parti oldu.

Ersin Beyaz kimdir?

1977 yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Günyüzü köyünde dünyaya gelen Ersin Beyaz, evli ve üç çocuk babasıdır.

Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İç Mimarlık Bölümü mezunu olan Beyaz, iş dünyasında da çeşitli görevler üstlendi.

Beyazlar Grup Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ersin Beyaz, aynı zamanda Gümüşhane Mühendis ve Mimarlar Platformu Yönetim Kurulu'nda yer aldı.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapan Beyaz; TMMOB İç Mimarlar Odası, Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Beyazlar Eğitim Yardımlaşma ve Kalkındırma Vakfı gibi çeşitli kuruluşlarda da görev aldı.