İYİ Parti'den Bahçeli'ye sert tepki

13 Ağustos 2018

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz'ı partisine davet etmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Aydın yaptığı açıklamada, "Yıllar yılı Milletvekili transferi yapmamayı bir ilke olarak benimseyen Sayın Bahçeli, bugün hem partimizin iç işlerine karışmış, hem de “Milletvekili transfer borsasını” açmak suretiyle, kendi ilkelerini kendi eliyle yerle yeksan etmiştir. Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarının birinci gündem maddesi olduğu böylesi bir dönemde, “Milletvekili transfer borsasının” Sayın Bahçeli tarafından açılmış olmasını son derece manidar bulduğumuzu da açıkça ifade ediyoruz.

İYİ Parti'mizin 2. Olağanüstü kurultayında hem liderimiz yeniden güven tazelemiş, hem de partimizin yetkili organları seçilmiştir. Bu seçimler üzerinden partimizi karıştırmaya tevessül etmek hangi çarpık demokratik anlayışın ürünüdür?

Bir taraftan “partisinin başına dönmesi için Hanimefendi'yi ikna edin” diyerek sözüm ona sorumlu bir devlet adamı imajı çizerken, bir taraftan Milletvekili transferi dönemini başlatmak, nasıl bir siyasi anlayıştır?

Partimizden ayrılan Sayın Milletvekili de yaklaşık bir ay önce “Benim partim İYİ Parti, Genel Başkanım Meral Akşener. Sonuna kadar da siyasetimi İYİI Parti'de yapacağım” demişti. Şimdi soruyoruz: 1 ayda ne değişti?

Gerek Sayın Milletvekilinin bu beyanını ve akabindeki davranışını, gerekse bugün katıldığı siyasi partinin Genel Başkanının bugün geldikleri çelişkili ve trajikomik noktayı, milli iradenin sahibi aziz milletimizin şaşmaz takdirlerine bırakıyoruz.

İYİ Parti ilkeleriyle var olmuş, Türk siyasetine yepyeni bir anlayış ve ufuk getirmiş bir siyasi hareket olarak yoluna emin adımlarla devam edecek, kapalı kapılar ardında kurulan kirli tezgâhlar bizi yolumuzdan asla döndüremeyecektir.

Bu girilen kirli ve pis yolla netice alacaklarını zannedenler yanıldıklarını er ya da geç anlayacaklardır. Siyasi tarihimiz bu çarpık yollara tevessül edenlerin kötü akıbetlerinin hazin örnekleriyle doludur. Takdir milli iradenin sahibi aziz Türk milletinindir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz