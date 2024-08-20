İYİ Parti'den istifa eden Bilal Bilici, CHP'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.
İYİ Parti’den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı.
CHP’ye katılan Bilici’ye Özgür Özel parti rozeti taktı.
Bilici şöyle konuştu:
“Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in ortaya koyduğu değişim iradesi ülkemizde önemli bir sonuç getirdi ve ben de davete olumlu cevap verdim.”
Meclis’te sandalye dağılımı değişti
Bilici’nin CHP’ye katılımıyla Meclis dağılımı da değişti.
Partilerin Meclis’teki sandalye sayıları şöyle:
AKP: 266
CHP: 128
DEM Parti: 57
MHP: 50
İYİ Parti: 32