İYİ Parti'den 'mutlak butlan' kararı sonrası olağanüstü toplantı kararı
CHP’nin 2023’te gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada mahkeme, “mutlak butlan” kararı vererek kurultayı geçersiz saydı. Kararda, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının göreve iadesine hükmedildi. CHP olağanüstü toplantı kararı alırken İYİ Parti'den de ilk tepki geldi. İYİ Parti Başkanlık Divanı yarın saat 10.00'da Müsavat Dervişoğlu başkanlığında olağanüstü toplanacak.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na dair Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin aldığı iptal kararı sonrası eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa getirildi.
Mahkeme kararının ardından CHP yönetimi, Ankara İl Örgütü’nü acil olarak genel merkeze çağırdı. Parti genel merkezinde hareketlilik yaşanırken, gelişmelere ilişkin toplantı yapılacağı öğrenildi.
İYİ Parti de toplanacak
