İYİ Parti'nin aday listesi
İYİ Parti'de milletvekili adayları belli oldu. Genel Başkan Meral Akşener'in liste ile tek tek ilgilendiği biliniyor.
İYİ Parti'de 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için sandık yarışına girecek 600 isim belli oldu.
Liste, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi.
Listede Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyon 1. sıra adayı olarak yer aldı.
AK Parti'de milletvekili adayları belli oldu
CHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu
İşte tam liste:
|ADANA
|1
|İSMAİL
|KONCUK
|ADANA
|2
|MEHMET
|METANET ÇULHAOĞLU
|ADANA
|3
|ALİ
|AYDIN
|ADANA
|4
|NİHAL
|AĞCA
|ADANA
|5
|RECAİ
|MERCİMEK
|ADANA
|6
|SİNEM
|ULUDAMAR
|ADANA
|7
|MEHMET
|SERTAÇ DURAK
|ADANA
|8
|VEDAT
|SABANCI
|ADANA
|9
|EREN
|ÖZER
|ADANA
|10
|HAMZA
|GÜLTEKİN
|ADANA
|11
|ŞULE
|TÜDEŞ
|ADANA
|12
|ERCAN
|ATALAY
|ADANA
|13
|ALİ
|KABAKLI
|ADANA
|14
|SİBEL
|ÇAKMAK
|ADANA
|15
|İLKER
|KILINÇ
|ADIYAMAN
|1
|MAHMUT
|BOZKURT
|ADIYAMAN
|2
|ABDURRAHMAN
|EROL ÖZBAY
|ADIYAMAN
|3
|ZÜLFİKAR
|IŞIK
|ADIYAMAN
|4
|FATİME
|ZEHRA AKBAŞ
|ADIYAMAN
|5
|MAHMUT
|CİHAN GÜVENÇ
|AFYONKARAHİSAR
|1
|GÜLTEKİN
|UYSAL
|AFYONKARAHİSAR
|2
|ABDÜLKADİR
|AKCAN
|AFYONKARAHİSAR
|3
|OKŞAN
|ULUSOY EFE
|AFYONKARAHİSAR
|4
|SELAHATTİN
|MÜHSÜRLER
|AFYONKARAHİSAR
|5
|ALPER
|YAĞCI
|AFYONKARAHİSAR
|6
|ÖMER
|ERYEŞİL
|AĞRI
|1
|BEDRİ
|YAVUZ HATUNOĞLU
|AĞRI
|2
|ADEM
|KILIÇ
|AĞRI
|3
|MUSTAFA
|YAŞAR
|AĞRI
|4
|AMASYA
|1
|AHMET
|FATİH COŞAR
|AMASYA
|2
|GÖKHAN
|LAFÇI
|AMASYA
|3
|MEDET
|EROĞLU
|ANKARA-1
|1
|KORAY
|AYDIN
|ANKARA-1
|2
|HALİL
|İBRAHİM ORAL
|ANKARA-1
|3
|MESUT
|ÖZARSLAN
|ANKARA-1
|4
|AYŞE
|SİBEL YANIKÖMEROĞLU
|ANKARA-1
|5
|MİNE
|BAŞ
|ANKARA-1
|6
|YETKİN
|ÖZTÜRK
|ANKARA-1
|7
|KADRİYE
|ÜNLER
|ANKARA-1
|8
|FEHMİ
|KANDEMİR
|ANKARA-1
|9
|BARIŞ
|DOĞAN
|ANKARA-1
|10
|ÇAĞLAR
|AY
|ANKARA-1
|11
|İHSAN
|KOÇAK
|ANKARA-1
|12
|KENAN
|TÜRÜDÜ
|ANKARA-1
|13
|HATİCE
|KÜÇÜK
|ANKARA-2
|1
|ŞENOL
|BAL
|ANKARA-2
|2
|ERSÖNMEZ
|YARBAY
|ANKARA-2
|3
|GÖKHAN
|BEKER
|ANKARA-2
|4
|FARUK
|KÖYLÜOĞLU
|ANKARA-2
|5
|HASAN
|SEYMEN
|ANKARA-2
|6
|HEDİYE
|AKDERE
|ANKARA-2
|7
|TUNCAY
|TEKAY
|ANKARA-2
|8
|HÜSEYİN
|ÖZLÜK
|ANKARA-2
|9
|BAHA
|CANKUT SARITAŞ
|ANKARA-2
|10
|ÇİĞDEM
|BİNGÖL
|ANKARA-2
|11
|BARIŞ
|ÇALIŞKAN
|ANKARA-3
|1
|DURMUŞ
|YILMAZ
|ANKARA-3
|2
|AYHAN
|ALTINTAŞ
|ANKARA-3
|3
|REŞAT
|ERDOĞAN
|ANKARA-3
|4
|TAMER
|KAYAALP
|ANKARA-3
|5
|AYŞE
|SUCU
|ANKARA-3
|6
|ÖMER
|KARAKAŞ
|ANKARA-3
|7
|HÜSEYİN
|ŞİMŞEK
|ANKARA-3
|8
|UMUTCAN
|GÜNERKAYA
|ANKARA-3
|9
|AHMET
|CAN BUĞDAY
|ANKARA-3
|10
|BÜLENT
|GÜRSOY
|ANKARA-3
|11
|ALİ
|IŞINER HAMŞİOĞLU
|ANKARA-3
|12
|BERİL
|GÜMÜŞ
|ANTALYA
|1
|FERİDUN
|BAHŞİ
|ANTALYA
|2
|HASAN
|SUBAŞI
|ANTALYA
|3
|TUBA
|VAROL ÇOKAL
|ANTALYA
|4
|FULYA
|YASEMİN
|ANTALYA
|5
|KADRİ
|LEVENT DİM
|ANTALYA
|6
|MUSA
|ERTUĞAN
|ANTALYA
|7
|BÜNYAMİN
|SEÇME
|ANTALYA
|8
|NEŞE
|TOKER
|ANTALYA
|9
|MERYEM
|AYDOĞAN
|ANTALYA
|10
|CAFER
|ÜNAL
|ANTALYA
|11
|CAHİT
|KOCABEYOĞLU
|ANTALYA
|12
|BİROL
|ÜSTEM
|ANTALYA
|13
|ÖNAL
|ÇAVUŞOĞLU
|ANTALYA
|14
|ALPER
|TUNÇER
|ANTALYA
|15
|YAKUP
|CEM ÇINAR
|ANTALYA
|16
|LEYLİ
|KEMAL
|ARTVİN
|1
|FİLİZ
|AKYÜZ
|ARTVİN
|2
|KAMİL
|AKSU
|AYDIN
|1
|AYDIN
|ADNAN SEZGİN
|AYDIN
|2
|BERNA
|SUKAS
|AYDIN
|3
|HALİL
|İBRAHİM AKTEMUR
|AYDIN
|4
|ŞULE
|TUNTAŞ
|AYDIN
|5
|FEVZİ
|KÖSE
|AYDIN
|6
|SÜLEYMAN
|DEMİRCİ
|AYDIN
|7
|MUSTAFA
|ORHUN ÇETİN
|AYDIN
|8
|SEMRA
|YÜCEL
|BALIKESİR
|1
|İSMAİL
|OK
|BALIKESİR
|2
|KAMİL
|GÜLTEKİN ÖZTÜRK
|BALIKESİR
|3
|NEZAHAT
|SALON
|BALIKESİR
|4
|YAŞAR
|GENÇ
|BALIKESİR
|5
|BEGÜM
|KÜÇÜKOĞLU
|BALIKESİR
|6
|KERİMAN
|KÜLTÜR
|BALIKESİR
|7
|ÖZLEM
|URAL
|BALIKESİR
|8
|EROL
|AYDEMİR
|BALIKESİR
|9
|ONUR
|ŞENEL
|BİLECİK
|1
|MESUT
|TEKİN
|BİLECİK
|2
|BATUHAN
|ATALAY
|BİNGÖL
|1
|MEHMET
|SAİT YAZICI
|BİNGÖL
|2
|ABDURRAHİM
|ARİÇ
|BİNGÖL
|3
|SELAHETTİN
|EKİNCİ
|BİTLİS
|1
|MEHMET
|SAİT YAZICI
|BİTLİS
|2
|ABDURRAHİM
|ARİÇ
|BİTLİS
|3
|SELAHETTİN
|EKİNCİ
|BOLU
|1
|MEHMET
|AYDIN
|BOLU
|2
|İRFAN
|BAYAR
|BOLU
|3
|NİMET
|İNCE
|BURDUR
|1
|OSMAN
|KURT
|BURDUR
|2
|HÜSEYİN
|ERDEM
|BURDUR
|3
|HATİCE
|FUNDA BÜLBÜL
|BURSA-1
|1
|İSMAİL
|TATLIOĞLU
|BURSA-1
|2
|SAMİ
|BİLGE
|BURSA-1
|3
|YÜKSEL
|SELÇUK TÜRKOĞLU
|BURSA-1
|4
|YÜKSEL
|YILMAZ
|BURSA-1
|5
|ABDULLAH
|ALAGÖZ
|BURSA-1
|6
|SERMİN
|ÖZENSOY
|BURSA-1
|7
|ÜSTÜN
|TUNALIGİL
|BURSA-1
|8
|ÖZGÜR
|ŞİMŞEK
|BURSA-1
|9
|AYHAN
|TAYFUR
|BURSA-1
|10
|MERVE
|ASA
|BURSA-2
|1
|AHMET
|KAMİL EROZAN
|BURSA-2
|2
|HASAN
|TOKTAŞ
|BURSA-2
|3
|ADNAN
|İSLAMOĞULLARI
|BURSA-2
|4
|SERPİL
|ARSLANTÜRK
|BURSA-2
|5
|ALİ
|EKBER CAN
|BURSA-2
|6
|BETÜL
|BAYRAKTAR ORHAN
|BURSA-2
|7
|İSMAİL
|ŞENOL
|BURSA-2
|8
|YAVUZ
|BÜLBÜL
|BURSA-2
|9
|FAZLI
|SEYİS
|BURSA-2
|10
|ÖZGEHAN
|KOÇER
|ÇANAKKALE
|1
|RIDVAN
|UZ
|ÇANAKKALE
|2
|İSMET
|BALKAN
|ÇANAKKALE
|3
|İKBAL
|AYTAÇ
|ÇANAKKALE
|4
|MEHMET
|TAMER ERGÜN
|ÇANKIRI
|1
|AYDIN
|AYANOĞLU
|ÇANKIRI
|2
|GAMZE
|ATALAY
|ÇORUM
|1
|FATİH
|MEHMET ARSLAN
|ÇORUM
|2
|ABDULLAH
|KARAMAN
|ÇORUM
|3
|SEFER
|YILMAZ
|ÇORUM
|4
|SİNEM
|SARI
|DENİZLİ
|1
|YASİN
|ÖZTÜRK
|DENİZLİ
|2
|ŞULE
|TÜRKARSLAN
|DENİZLİ
|3
|NAFİZ
|ÖZ
|DENİZLİ
|4
|TEMEL
|BAŞBUĞ
|DENİZLİ
|5
|MEHMET
|ALİ UZAKGİDER
|DENİZLİ
|6
|ZEYNEP
|SÖZERİ
|DENİZLİ
|7
|MURAT
|GÜNGÖR
|DENİZLİ
|8
|HÜSEYİN
|KÖSEOĞLU
|DİYARBAKIR
|1
|MEHMET
|SALİM ENSARİOĞLU
|DİYARBAKIR
|2
|AHMET
|YİĞİT
|DİYARBAKIR
|3
|HANDAN
|KAÇMAZ
|DİYARBAKIR
|4
|CEVDET
|DEMİR
|DİYARBAKIR
|5
|NAZIM
|KAYA
|DİYARBAKIR
|6
|FERHAT
|ALTINDAĞ
|DİYARBAKIR
|7
|DOĞAN
|YONTÜRK
|DİYARBAKIR
|8
|ENGİN
|KONAKÇI
|DİYARBAKIR
|9
|NİHAT
|ARİF TEKİN
|DİYARBAKIR
|10
|SELMA
|TANİN
|DİYARBAKIR
|11
|ABDÜLBAKİ
|ÇAKMAK
|DİYARBAKIR
|12
|ABDÜLKADİR
|ÇELEBİ
|EDİRNE
|1
|MEHMET
|AKALIN
|EDİRNE
|2
|ORHAN
|ÇAKIRLAR
|EDİRNE
|3
|DİLEK
|KIRMIZI
|EDİRNE
|4
|İSMET
|ERSÖZ
|ELAZIĞ
|1
|YAVUZ
|TEMİZER
|ELAZIĞ
|2
|ABDÜLKERİM
|EFLATUN
|ELAZIĞ
|3
|ALİ
|YÜCEL UYGUR
|ELAZIĞ
|4
|MUSTAFA
|KEMAL ATİKELER
|ELAZIĞ
|5
|ENİS
|GİRAY
|ERZİNCAN
|1
|AYŞE
|ŞÜKRAN ALPTEKİN
|ERZİNCAN
|2
|CENANİ
|DAĞHAN ÇAKMAK
|ERZURUM
|1
|MUHAMMET
|NACİ CİNİSLİ
|ERZURUM
|2
|ZEKAİ
|KAYA
|ERZURUM
|3
|FATMA
|CANAN UÇAR
|ERZURUM
|4
|YILMAZ
|CEYRAN
|ERZURUM
|5
|ALPASLAN
|KÜNİ
|ERZURUM
|6
|DENİZ
|SİNİCİ
|ESKİŞEHİR
|1
|ARSLAN
|KABUKÇUOĞLU
|ESKİŞEHİR
|2
|ÖMER
|İBRAHİM SAYIN
|ESKİŞEHİR
|3
|EREN
|EKMEN
|ESKİŞEHİR
|4
|EBRU
|SERVİ
|ESKİŞEHİR
|5
|EMRE
|DEMİR
|ESKİŞEHİR
|6
|ARİF
|GEÇKALAN
|ESKİŞEHİR
|7
|GÖKÇE
|YATMAZ
|GAZİANTEP
|1
|İMAM
|HÜSEYİN FİLİZ
|GAZİANTEP
|2
|MEHMET
|CAN TUĞSUZ
|GAZİANTEP
|3
|CELAL
|YILDIRIM
|GAZİANTEP
|4
|MEHMET
|ÖMER ARPACIOĞLU
|GAZİANTEP
|5
|İSMET
|KILIÇ
|GAZİANTEP
|6
|İBRAHİM
|KESKİN
|GAZİANTEP
|7
|LİNA
|OCAK
|GAZİANTEP
|8
|OĞUZ
|HOCAOĞLU
|GAZİANTEP
|9
|SANEM
|KASAPSEÇKİN
|GAZİANTEP
|10
|İZETTİN
|ŞAHİN
|GAZİANTEP
|11
|İLKER
|BAY
|GAZİANTEP
|12
|CEREN
|SOYLU
|GAZİANTEP
|13
|ÜNVER
|BÜLENT GÖKSEVEN
|GAZİANTEP
|14
|MEHMET
|ÇELİK
|GİRESUN
|1
|ORHAN
|ERZURUM
|GİRESUN
|2
|ÜNZİLE
|YÜKSEL
|GİRESUN
|3
|AHSEN
|TÜRK
|GİRESUN
|4
|OSMAN
|ÇALIŞKAN
|GÜMÜŞHANE
|1
|ALİ
|ATEŞ
|GÜMÜŞHANE
|2
|NECDET
|İLHAN
|HAKKARİ
|1
|DİLEK
|TANRIKULU
|HAKKARİ
|2
|YILDIRIM
|ÖRNEK
|HAKKARİ
|3
|Ayşe
|Tezel
|HATAY
|1
|BİLAL
|KARACA
|HATAY
|2
|MEHMET
|BİÇER
|HATAY
|3
|MEHMET
|KORMAN
|HATAY
|4
|MEHMET
|ALİ YILDIRIM
|HATAY
|5
|HATİCE
|GÜZEL
|HATAY
|6
|ZEKİ
|TOPRAK
|HATAY
|7
|İLKER
|ÇALIŞKAN
|HATAY
|8
|KEVSER
|EKER
|HATAY
|9
|ERTUĞRUL
|GAZİ DENER
|HATAY
|10
|ŞAHİZAR
|SEBER
|HATAY
|11
|ALİ
|KEMAL KÖMÜR
|ISPARTA
|1
|AYLİN
|CESUR
|ISPARTA
|2
|MUSTAFA
|ŞİMŞEK
|ISPARTA
|3
|SÜLEYMAN
|SAMİ ALTINKAYA
|ISPARTA
|4
|ŞÜKRÜ
|LEVENT BAŞYİĞİT
|MERSİN
|1
|BEHİÇ
|ÇELİK
|MERSİN
|2
|ZEKİ
|HAKAN SIDALI
|MERSİN
|3
|ÖZER
|ÖZEL
|MERSİN
|4
|ÜLKÜ
|SİNCAR
|MERSİN
|5
|VOLKAN
|ALKAN
|MERSİN
|6
|HASAN
|DOYDU
|MERSİN
|7
|OSMAN
|YILMAZ
|MERSİN
|8
|ÜLKÜ
|CENGİZ
|MERSİN
|9
|SÜLEYMAN
|ÇETİN
|MERSİN
|10
|HÜSNİYE
|EKİNGEN
|MERSİN
|11
|AYDIN
|RIFAT KOCABAŞ
|MERSİN
|12
|MUSTAFA
|KUNT
|MERSİN
|13
|ASPORÇA
|MELİS KESER
|İSTANBUL-1
|1
|HAYRETTİN
|NUHOĞLU
|İSTANBUL-1
|2
|AHMET
|ÇELİK
|İSTANBUL-1
|3
|YAVUZ
|AĞIRALİOĞLU
|İSTANBUL-1
|4
|MERAL
|ALEMDAR
|İSTANBUL-1
|5
|YÜCEL
|COŞKUN
|İSTANBUL-1
|6
|ONUR
|AYDIN
|İSTANBUL-1
|7
|MUSTAFA
|VEYSEL GÜLDOĞAN
|İSTANBUL-1
|8
|EMİNE
|KÜÇÜKALİ
|İSTANBUL-1
|9
|ADİL
|ERKOÇ
|İSTANBUL-1
|10
|ARİF
|TEVETOĞLU
|İSTANBUL-1
|11
|DURSUN
|ÇOLAK
|İSTANBUL-1
|12
|SULTAN
|NESLİHAN SEVEN
|İSTANBUL-1
|13
|OĞUZ
|SARUL
|İSTANBUL-1
|14
|MİTHAT
|BORA BULUT
|İSTANBUL-1
|15
|NAZLI
|ASPAY CEBECİ
|İSTANBUL-1
|16
|OKTAY
|ERÇAKAR
|İSTANBUL-1
|17
|ŞENTÜRK
|DEMİRAL
|İSTANBUL-1
|18
|FUAT
|ONBAŞILI
|İSTANBUL-1
|19
|KUBİLAY
|PEYİK
|İSTANBUL-1
|20
|HİLAL
|TUNCER
|İSTANBUL-1
|21
|UFUK
|ÜNAL
|İSTANBUL-1
|22
|SAYGIN
|ÖZYILDIRIM
|İSTANBUL-1
|23
|MEHMET
|ALİ ÖZDEMİR
|İSTANBUL-1
|24
|SEVGİ
|ŞAHİN
|İSTANBUL-1
|25
|BARIŞ
|TAVLAŞOĞLU
|İSTANBUL-1
|26
|TUBA
|ALAYLI
|İSTANBUL-1
|27
|AYSEL
|KIRALİ
|İSTANBUL-1
|28
|YELDA
|GARGUN
|İSTANBUL-1
|29
|MURAT
|AĞIREL
|İSTANBUL-1
|30
|ONUR
|HANLIOĞLU
|İSTANBUL-1
|31
|ÖNDER
|FARUK PARMAK
|İSTANBUL-1
|32
|BÜLENT
|ASLAN
|İSTANBUL-1
|33
|YÜKSEL
|KARAÇAM
|İSTANBUL-1
|34
|YÜKSEL
|BAT
|İSTANBUL-1
|35
|CANER
|YILMAZ
|İSTANBUL-2
|1
|ÜMİT
|ÖZDAĞ
|İSTANBUL-2
|2
|FATİH
|MEHMET ŞEKER
|İSTANBUL-2
|3
|ÖZCAN
|PEHLİVANOĞLU
|İSTANBUL-2
|4
|İLAY
|AKSOY
|İSTANBUL-2
|5
|COŞKUN
|YILDIRIM
|İSTANBUL-2
|6
|MEHMET
|ASLAN
|İSTANBUL-2
|7
|BİNNUR
|KARADAĞLI
|İSTANBUL-2
|8
|ALİ
|DİNÇER ÇOLAK
|İSTANBUL-2
|9
|VEDAT
|YENERER
|İSTANBUL-2
|10
|ABDULLAH
|İLKER SUNGUR
|İSTANBUL-2
|11
|NURİ
|YILMAZ
|İSTANBUL-2
|12
|CEMİLE
|ALBAŞ
|İSTANBUL-2
|13
|RÜSTEM
|FIRAT
|İSTANBUL-2
|14
|AYCAN
|GÜLEÇLİLER
|İSTANBUL-2
|15
|SEMİH
|İLHAN SÖYLEMEZOĞLU
|İSTANBUL-2
|16
|GÖKHAN
|KARGI
|İSTANBUL-2
|17
|ALİ
|AKER
|İSTANBUL-2
|18
|ERTAN
|VAROL
|İSTANBUL-2
|19
|MUAMMER
|DEMİRCİ
|İSTANBUL-2
|20
|HÜSEYİN
|ÖNDEŞ
|İSTANBUL-2
|21
|YAŞAR
|KIZILKUM
|İSTANBUL-2
|22
|BURÇİN
|GÖKÇE
|İSTANBUL-2
|23
|ÖMER
|LÜTFÜ ÖZENÇ
|İSTANBUL-2
|24
|FİSUN
|MEHLİKA TOCA
|İSTANBUL-2
|25
|MUSTAFA
|AKAY
|İSTANBUL-2
|26
|AYDIN
|EGEMEN
|İSTANBUL-2
|27
|MUSTAFA
|YAZICI
|İSTANBUL-2
|28
|UĞUR
|ŞEFİK BEKDEMİR
|İSTANBUL-3
|1
|AHAT
|ANDİCAN
|İSTANBUL-3
|2
|ÜMİT
|BEYAZ
|İSTANBUL-3
|3
|HAYATİ
|ARKAZ
|İSTANBUL-3
|4
|MELTEM
|ÜNAL ERZEN
|İSTANBUL-3
|5
|KEMAL
|NİZİPLİOĞLU
|İSTANBUL-3
|6
|HÜSEYİN
|ÜLGER
|İSTANBUL-3
|7
|ÖZDEMİR
|POLAT
|İSTANBUL-3
|8
|ELMAS
|GRAĞOS
|İSTANBUL-3
|9
|AYHAN
|BÖLÜKBAŞI
|İSTANBUL-3
|10
|İSKENDER
|DURİÇ
|İSTANBUL-3
|11
|MERRİN
|HASİPOĞLU
|İSTANBUL-3
|12
|CELAL
|KARAPINAR
|İSTANBUL-3
|13
|SUAT
|SARI
|İSTANBUL-3
|14
|ZEKİ
|BULGAN
|İSTANBUL-3
|15
|OSMAN
|ERUSTA
|İSTANBUL-3
|16
|EVRİM
|TOK
|İSTANBUL-3
|17
|MERYEM
|GÖKTAŞ TANRIVERDİ
|İSTANBUL-3
|18
|MUSTAFA
|BİLGİLİ
|İSTANBUL-3
|19
|MEHMET
|PÜTÜN
|İSTANBUL-3
|20
|RUHİYE
|AYLA DEMİR
|İSTANBUL-3
|21
|MURAT
|TOLGAR ERDOĞMUŞ
|İSTANBUL-3
|22
|ZİHNİYE
|GÜRKAN
|İSTANBUL-3
|23
|ALİ
|HAYDAR GÜVEN
|İSTANBUL-3
|24
|MELİHA
|APAYDIN
|İSTANBUL-3
|25
|SİBEL
|KAYA
|İSTANBUL-3
|26
|TAYFUN
|SİLİVRİ
|İSTANBUL-3
|27
|MEHTAP
|NAZAN GÖKTAŞ
|İSTANBUL-3
|28
|NAZMİYE
|İZGİN
|İSTANBUL-3
|29
|KÜRŞAT
|ÖZER
|İSTANBUL-3
|30
|YUSUF
|YAVUZCAN
|İSTANBUL-3
|31
|MURAT
|KUDRET
|İSTANBUL-3
|32
|ARDIL
|AKIL
|İSTANBUL-3
|33
|SEZER
|ÖZSOY
|İSTANBUL-3
|34
|HAKAN
|AKSU
|İSTANBUL-3
|35
|PENBE
|BOLAT
|İZMİR-1
|1
|DURSUN
|MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
|İZMİR-1
|2
|YILDIRIM
|ULUPINAR
|İZMİR-1
|3
|MEHMET
|TEZKAN
|İZMİR-1
|4
|ÇİĞDEM
|ÖZER
|İZMİR-1
|5
|OSMAN
|ERTÜRK ÖZEL
|İZMİR-1
|6
|OSMAN
|VAROL
|İZMİR-1
|7
|BÜLENT
|KIRILMAZ
|İZMİR-1
|8
|SERAP
|ÖZÖKTEM
|İZMİR-1
|9
|ÜLKÜ
|DOĞAN
|İZMİR-1
|10
|HÜSEYİN
|HAKAN IŞIK
|İZMİR-1
|11
|BURCU
|BOSTANCIOĞLU
|İZMİR-1
|12
|İBRAHİM
|DÖNERTAŞ
|İZMİR-1
|13
|KADİR
|GÜREL
|İZMİR-1
|14
|GİZEM
|ALBAŞ
|İZMİR-2
|1
|AYTUN
|ÇIRAY
|İZMİR-2
|2
|MUSTAFA
|KERPİŞCİ
|İZMİR-2
|3
|ŞENGÜL
|HABLEMİTOĞLU
|İZMİR-2
|4
|HÜSMEN
|KIRKPINAR
|İZMİR-2
|5
|BEHİCE
|YILDIZ ÜNSAL
|İZMİR-2
|6
|METİN
|DÖKMECİLER
|İZMİR-2
|7
|ANIL
|SELEK
|İZMİR-2
|8
|NADİR
|GERGİN
|İZMİR-2
|9
|İLKER
|GÜL
|İZMİR-2
|10
|SALİH
|ATAKAN DURAN
|İZMİR-2
|11
|HAYRI
|KÖSEOĞLU
|İZMİR-2
|12
|ÜLKÜ
|DOĞAN
|İZMİR-2
|13
|MURAT
|CEM ÖZDEMİR
|İZMİR-2
|14
|PELİN
|YETKİN YAZICI
|KARS
|1
|YÜKSEL
|AKBABA
|KARS
|2
|AHMET
|AKÜZÜM
|KARS
|3
|HİKMET
|ŞİMŞEK
|KASTAMONU
|1
|İLHAN
|ENGİN
|KASTAMONU
|2
|SEYFİ
|SARIOĞLU
|KASTAMONU
|3
|MEHMET
|MURAT AŞCI
|KAYSERİ
|1
|DURSUN
|ATAŞ
|KAYSERİ
|2
|FATİH
|ERYILMAZ
|KAYSERİ
|3
|HÜSEYİN
|TEKİN
|KAYSERİ
|4
|BERRİN
|EYİDEMİR
|KAYSERİ
|5
|METİN
|SOYLU
|KAYSERİ
|6
|SERAP
|DURMUŞ
|KAYSERİ
|7
|MESUT
|UÇAN
|KAYSERİ
|8
|HASAN
|AYDIN
|KAYSERİ
|9
|KAMİL
|KARAMETE
|KAYSERİ
|10
|BETÜL
|TOSUN
|KIRKLARELİ
|1
|KÜRSAD
|YAMANER
|KIRKLARELİ
|2
|SİBEL
|PİŞKİN
|KIRKLARELİ
|3
|MUSTAFA
|KÖSEOĞLU
|KIRŞEHİR
|1
|MUSTAFA
|HAKAN ÜNSER
|KIRŞEHİR
|2
|ASAF
|KAYAOĞLU
|KOCAELİ
|1
|LÜTFÜ
|TÜRKKAN
|KOCAELİ
|2
|ALİ
|TÜRKŞEN
|KOCAELİ
|3
|HARUN
|DEMİRKAYA
|KOCAELİ
|4
|RUHİTTİN
|SÖNMEZ
|KOCAELİ
|5
|DİJLE
|AKIN
|KOCAELİ
|6
|ADİL
|GÜLEZ
|KOCAELİ
|7
|AHMET
|YEŞİL
|KOCAELİ
|8
|FUAT
|BERNA
|KOCAELİ
|9
|İBRAHİM
|ÖMER TOYRAN
|KOCAELİ
|10
|RENAN
|KIRAN
|KOCAELİ
|11
|AYŞEGÜL
|BABACAN
|KOCAELİ
|12
|ALPER
|BİRCANOĞLU
|KOCAELİ
|13
|AYLA
|İLGÜN
|KONYA
|1
|FAHRETTİN
|YOKUŞ
|KONYA
|2
|ORHAN
|TULUKÇU
|KONYA
|3
|SEVİL
|SARGIN
|KONYA
|4
|MEHMET
|İLKER YİĞİT
|KONYA
|5
|ŞAKİR
|BERBER
|KONYA
|6
|SÜLEYMAN
|ŞENOL
|KONYA
|7
|GÖKHAN
|TOZOĞLU
|KONYA
|8
|OSMAN
|FEDAİ
|KONYA
|9
|MUSTAFA
|RIDVAN PEKER
|KONYA
|10
|NAZMİ
|SIRIT
|KONYA
|11
|RANA
|ERARSLAN
|KONYA
|12
|MEHMET
|ALİ ÖNAL
|KONYA
|13
|NAZAN
|KAYA
|KONYA
|14
|HULUSİ
|KOÇAK
|KONYA
|15
|FARUK
|ÇÖKLÜ
|KÜTAHYA
|1
|NİHAT
|KULA
|KÜTAHYA
|2
|İBRAHİM
|EMRE KARAA
|KÜTAHYA
|3
|HÜSEYİN
|ÇAKIR
|KÜTAHYA
|4
|MEHMET
|EMİN BAŞ
|KÜTAHYA
|5
|AYNUR
|SEZER
|MALATYA
|1
|ALİ
|BİLİCİ
|MALATYA
|2
|HACI
|MEHMET TURFANDA
|MALATYA
|3
|ŞULE
|GÜRSOY
|MALATYA
|4
|SAHRA
|KARAHAN ERGUVAN
|MALATYA
|5
|MUHAMMET
|AFŞİN ARIKAN
|MALATYA
|6
|ÖZGÜR
|BOZKURT
|MANİSA
|1
|TAMER
|AKKAL
|MANİSA
|2
|GÖKHAN
|KARAÇOBAN
|MANİSA
|3
|HASAN
|ERYILMAZ
|MANİSA
|4
|ASLI
|ÖZ
|MANİSA
|5
|ŞAHAP
|YARALI
|MANİSA
|6
|KADİR
|CENK ÖZATICI
|MANİSA
|7
|SERKAN
|SERDAR ADIGÜZEL
|MANİSA
|8
|ÖMER
|GERİTER
|MANİSA
|9
|SELCEN
|ŞEKERCİOĞLU
|MANİSA
|10
|AHMET
|KAĞAN AVCI
|KAHRAMANMARAŞ
|1
|FARUK
|ATLI
|KAHRAMANMARAŞ
|2
|MUSTAFA
|BASTIRMACI
|KAHRAMANMARAŞ
|3
|BÜLENT
|MEŞE
|KAHRAMANMARAŞ
|4
|AYŞE
|KIRAÇ
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|SADİ
|GÜNEN
|KAHRAMANMARAŞ
|6
|MÜJGAN
|ÖZDARENDELİ
|KAHRAMANMARAŞ
|7
|AHMET
|ÇABUKEL
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|İRFAN
|MERT YIKAN
|MARDİN
|1
|HAKAN
|ERDEM
|MARDİN
|2
|ATLAFUN
|AYDOĞDU
|MARDİN
|3
|AZİZ
|RODAN SAROHAN
|MARDİN
|4
|TUNA
|IŞIKHAN
|MARDİN
|5
|BURHAN
|İLHAN
|MARDİN
|6
|UĞURHAN
|ARAS
|MUĞLA
|1
|METİN
|ERGÜN
|MUĞLA
|2
|ERTAN
|KÜÇÜKAY
|MUĞLA
|3
|KORAY
|HAYVACI
|MUĞLA
|4
|PEYAMİ
|CİNAZ
|MUĞLA
|5
|NESRİN
|AŞTI
|MUĞLA
|6
|CAHİT
|KARAÖZ
|MUĞLA
|7
|İZEL
|KUŞKUN
|MUŞ
|1
|ERKAN
|KEMALOĞLU
|MUŞ
|2
|ZİHNİ
|SAYAN
|MUŞ
|3
|BAHRİYE
|KILIÇ
|MUŞ
|4
|ERKAN
|ÇELİKOĞLU
|NEVŞEHİR
|1
|MUSA
|ERTAŞ
|NEVŞEHİR
|2
|FATİH
|MEHMET ŞAHİN
|NEVŞEHİR
|3
|HÜSEYİN
|SEVİNDİK
|NİĞDE
|1
|VEDAT
|BAYRAM
|NİĞDE
|2
|NAİM
|OSMAN EREM
|NİĞDE
|3
|DÖNDÜ
|GÖKMEN
|ORDU
|1
|YENER
|YILDIRIM
|ORDU
|2
|GÜNAY
|KARAAĞAÇ
|ORDU
|3
|FERHAT
|ÇAKIROĞLU
|ORDU
|4
|MUKADDER
|KORKMAZ
|ORDU
|5
|ŞAHİN
|YILMAZ
|ORDU
|6
|BARIŞ
|CANDAN
|RİZE
|1
|HIZIR
|KESKİN
|RİZE
|2
|KÜRŞAT
|HACISÜLEYMANOĞLU
|RİZE
|3
|AYŞEGÜL
|ÖZYANIK
|SAKARYA
|1
|ÜMİT
|DİKBAYIR
|SAKARYA
|2
|AYDOĞAN
|ARSLAN
|SAKARYA
|3
|MEHMET
|KIR
|SAKARYA
|4
|NURGÜL
|ÇAKAR
|SAKARYA
|5
|İLKER
|ÖZBUDAK
|SAKARYA
|6
|ZEYNEP
|ULUSİNAN
|SAKARYA
|7
|ASENA
|ASLAN BURAK
|SAMSUN
|1
|BEDRİ
|YAŞAR
|SAMSUN
|2
|İBRAHİM
|ÖZYER
|SAMSUN
|3
|HÜSEYİN
|ACAR
|SAMSUN
|4
|BİRSEN
|ÖZTÜRK
|SAMSUN
|5
|AKIN
|ÜNER
|SAMSUN
|6
|ÖNDER
|FATİH ŞENOL
|SAMSUN
|7
|HAKAN
|KİPER
|SAMSUN
|8
|AYŞE
|AYAN
|SAMSUN
|9
|FURKAN
|ÖZDEMİR
|SİİRT
|1
|EMİN
|TEZ
|SİİRT
|2
|SİİRT
|3
|SİNOP
|1
|CEYHAN
|DEMİR
|SİNOP
|2
|SEZGİN
|ŞİMŞEK
|SİVAS
|1
|ÜNAL
|POLAT
|SİVAS
|2
|ÜNAL
|YILMAZ
|SİVAS
|3
|ÇAĞLAYAN
|DİKMEN
|SİVAS
|4
|BETÜL
|KILIÇKAYA
|SİVAS
|5
|HÜSEYİN
|GÜLHAN
|TEKİRDAĞ
|1
|ENEZ
|KAPLAN
|TEKİRDAĞ
|2
|MUHTAR
|MAHRANLI
|TEKİRDAĞ
|3
|HAZIM
|TAMER DODURKA
|TEKİRDAĞ
|4
|BELMA
|KUVANCI
|TEKİRDAĞ
|5
|OĞUZHAN
|AYDIN
|TEKİRDAĞ
|6
|TUNCAY
|KIRMIZIGÜL
|TEKİRDAĞ
|7
|NURCAN
|BALCI EROL
|TOKAT
|1
|HÜSEYİN
|ERKAN İKİKAT
|TOKAT
|2
|FATİH
|DEMİRKOL
|TOKAT
|3
|İRFAN
|ALPAT
|TOKAT
|4
|ŞULE
|ORUÇ
|TOKAT
|5
|ALİ
|TURAN TOKGÖZ
|TRABZON
|1
|HÜSEYİN
|ÖRS
|TRABZON
|2
|HÜSEYİN
|KOLOĞLU
|TRABZON
|3
|TUĞBA
|BAYRAKTAR AYDIN
|TRABZON
|4
|TUNA
|TAŞKIN
|TRABZON
|5
|MURAT
|KELEŞ
|TRABZON
|6
|NEŞE
|AY
|TUNCELİ
|1
|DÜZGÜN
|DEMİR
|TUNCELİ
|2
|ALMILA
|MARAŞ
|ŞANLIURFA
|1
|ZUHAL
|ÇİFTKAYA
|ŞANLIURFA
|2
|HASAN
|OĞUL
|ŞANLIURFA
|3
|MEHMET
|ÇADIRCI
|ŞANLIURFA
|4
|İMAM
|BADILLI
|ŞANLIURFA
|5
|MEHMET
|FEDAİ ÇAKMAKLI
|ŞANLIURFA
|6
|ABDULLAH
|TÜYSÜZ
|ŞANLIURFA
|7
|MEHMET
|GANİM BAŞAR
|ŞANLIURFA
|8
|VEYSEL
|DEMİR
|ŞANLIURFA
|9
|MEMDUH
|DOĞRU
|ŞANLIURFA
|10
|OSMAN
|ESAD BUCAK
|ŞANLIURFA
|11
|MURAT
|KAÇAK
|ŞANLIURFA
|12
|İBRAHİM
|HALİL AGIRTAŞ
|ŞANLIURFA
|13
|FUAT
|AKSOY
|ŞANLIURFA
|14
|ÖZGÜR
|GENGEÇ YAŞAR
|UŞAK
|1
|NEŞE
|YILMAZ
|UŞAK
|2
|ALİ
|KURT
|UŞAK
|3
|ÖZDEMİR
|KOÇYİĞİT
|VAN
|1
|SELİM
|ÖZGÖKÇE
|VAN
|2
|FUAT
|GÖÇER
|VAN
|3
|TÜLAY
|ÇİVİ
|VAN
|4
|BAYRAM
|TARIK ÖZELER
|VAN
|5
|TANER
|BABACANOĞLU
|VAN
|6
|M.SALİH
|ALBAYRAK
|VAN
|7
|FUAT
|BAKAN
|VAN
|8
|ALPASLAN
|DENİZ
|YOZGAT
|1
|SEYİT
|YÜCEL
|YOZGAT
|2
|DERVİŞ
|VURAL
|YOZGAT
|3
|GÖKHAN
|GENÇASLAN
|YOZGAT
|4
|AKIN
|UYAR
|ZONGULDAK
|1
|AYDIN
|TÜMEN
|ZONGULDAK
|2
|MEHMET
|BATU MÜFTÜOĞLU
|ZONGULDAK
|3
|FEHİME
|ÇAKIR
|ZONGULDAK
|4
|HAVA
|ÇİÇEK
|ZONGULDAK
|5
|MUSTAFA
|ADİL ÖZKAN
|AKSARAY
|1
|AYHAN
|EREL
|AKSARAY
|2
|NURİ
|KOÇAŞ
|AKSARAY
|3
|RAHİM
|AYDIN
|AKSARAY
|4
|FATMA
|PINAR İZGÜ
|BAYBURT
|1
|SÜLEYMAN
|BURÇ
|KARAMAN
|1
|İSMET
|İLMİ HATİPOĞLU
|KARAMAN
|2
|ATİLLA
|ZORLU
|KARAMAN
|3
|MERVE
|UÇAR
|KIRIKKALE
|1
|BÜLENT
|ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
|KIRIKKALE
|2
|MUSTAFA
|AKYÜREK
|KIRIKKALE
|3
|ŞEVKET
|ÖZSOY
|BATMAN
|1
|KISMET
|ÇELİK
|BATMAN
|2
|HASAN
|ÖLÜK
|BATMAN
|3
|TANSU
|GÖRKEM
|BATMAN
|4
|BEYHAN
|ÖZGENER
|BATMAN
|5
|ŞIRNAK
|1
|HASAN
|TATAR
|ŞIRNAK
|2
|ABDULLAH
|GÜLÇE
|ŞIRNAK
|3
|HACI
|ÖZER
|ŞIRNAK
|4
|AHMET
|NURÇOK
|BARTIN
|1
|HAMİT
|ERHAN ALDATMAZ
|BARTIN
|2
|FATMA
|SİNEM ÖZÜOKLU
|ARDAHAN
|1
|LEVENT
|PEHLİVAN
|ARDAHAN
|2
|ÇELİK
|DEMİR
|IĞDIR
|1
|GÜNDÜZ
|GÜNEŞ
|IĞDIR
|2
|İBRAHİM
|AKKUŞ
|YALOVA
|1
|ÜNLEM
|ÜSTEL
|YALOVA
|2
|ELİF
|AKYOL TOSUN
|YALOVA
|3
|NUR
|GEMALMAZ AYAZ
|KARABÜK
|1
|DURSUN
|ALTIPARMAK
|KARABÜK
|2
|HAKKI
|ÖZDEK
|KARABÜK
|3
|TENZİLE
|ÇELİK
|KİLİS
|1
|MUHAMMET
|BALCI
|KİLİS
|2
|DİLEK
|AKKÖZ
|OSMANİYE
|1
|MEHMET
|TEMEL
|OSMANİYE
|2
|NİHAT
|ÇERÇİ
|OSMANİYE
|3
|MUHAMMET
|KAYA
|OSMANİYE
|4
|VAHİDE
|ÖNER
|DÜZCE
|1
|ERCAN
|KATIRCIOĞLU
|DÜZCE
|2
|YUNUS
|ÖZAY ER
|DÜZCE
|3
|REYHAN
|ATASEVEN