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CHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu

CHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Listede, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 2. bölge 1. sıradan aday oldu.

CHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu
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CHP'de, 18 MYK üyesinin tamamı ile eski Genel Başkan Baykal da milletvekili adayı gösterildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı, İzmir 2. bölge 1. sıradan aday oldu. 

Deniz Baykal, Antalya 1. sıradan, Bülent Tezcan Aydın 1. sıradan Abdullatif Şener Konya 1. sıradan aday oldu.

Listede İstanbul 1. Bölge 1. sıradan İbrahim Kaboğlu, cezaevinde olan Enis Berberoğlu ise İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. 

Daha önce aday gösterilmediği belirtilen Ali Şeker, İstanbul 2. Bölge'den yeniden aday listesine girdi.

CHP'nin il il aday listeleri:

ADANA 01 AYHAN BARUT 
ADANA 02 ORHAN SÜMER 
ADANA 03 MÜZEYYEN ŞEVKİN 
ADANA 04 BURHANETTİN BULUT 
ADANA 05 RIZA METE 
ADANA 06 OYA TEKİN 
ADANA 07 OSMAN BERKE DUVAN 
ADANA 08 ERTAN KARAOĞLU 
ADANA 09 MUSTAFA KEMAL ÖZKAN 
ADANA 10 BÜLENT ÖĞRÜ 
ADANA 11 BÜLENT MARAKLI 
ADANA 12 BERFU SALICI YAKIT 
ADANA 13 SIDIKA HALICIOĞLU 
ADANA 14 ONUR AKPINAR 
ADANA 15 ÖZGÜR ULAŞ ILGIN 

ADIYAMAN 01 ABDURRAHMAN TUTDERE 
ADIYAMAN 02 MUSTAFA HAKKAN KILINÇ 
ADIYAMAN 03 MAHMUT NEDİM EVLİ 
ADIYAMAN 04 SONGÜL VARKİ YILDIRIM 
ADIYAMAN 05 MÜSLÜM ASLANOĞLU 

AFYONKARAHİSAR 1 BURCU KÖKSAL 
AFYONKARAHİSAR 2 AHMET HAKAN UYAN 
AFYONKARAHİSAR 3 İSMAHAN NERGİZ 
AFYONKARAHİSAR 4 RAMAZAN AKGÖZ 
AFYONKARAHİSAR 5 ERTUĞRUL YILMAZ 
AFYONKARAHİSAR 6 HATİCE GÖKOĞLU 

AĞRI 1 KEMALETTİN KOÇAK 
AĞRI 2 MUHAMMED ASLAN 
AĞRI 3 MEHMET SIDDIK YEL 
AĞRI 4 MURAT YILDIRIM 

AKSARAY 1 ALİ ABBAS ERTÜRK 
AKSARAY 2 RAMAZAN FİDAN 
AKSARAY 3 PELİNSU YILDIRIM 
AKSARAY 4 ALİ EŞMEKAYA 

AMASYA 1 MUSTAFA TUNCER 
AMASYA 2 MEHMET GÖL 
AMASYA 3 HÜSEYİN ACAR 

ANKARA 1 1 TEKİN BİNGÖL 
ANKARA 1 2 LEVENT GÖK 
ANKARA 1 3 ALİ HAYDAR HAKVERDİ 
ANKARA 1 4 BÜLENT KUŞOĞLU 
ANKARA 1 5 GAMZE TAŞCIER 
ANKARA 1 6 EKREM KEREM OKTAY 
ANKARA 1 7 MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU 
ANKARA 1 8 HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL 
ANKARA 1 9 ALİ HİKMET AKILLI 
ANKARA 1 10 AYLİN YAMAN 
ANKARA 1 11 UMUT ERARSLAN 
ANKARA 1 12 KAMER GÖZAÇIK ŞEN 
ANKARA 1 13 CANSEL GÜVEN 
ANKARA 2 1 MURAT EMİR 
ANKARA 2 2 YILDIRIM KAYA 
ANKARA 2 3 SEMRA DİNÇER 
ANKARA 2 4 KENAN NUHUT 
ANKARA 2 5 MURAT KAVUNCU 
ANKARA 2 6 BEKİR SAMİ DOĞAN 
ANKARA 2 7 ALİBEY YÜKSEL 
ANKARA 2 8 DENİZ ÇAKIR 
ANKARA 2 9 MUSTAFA NADİR ER 
ANKARA 2 10 SUNA KERİMOĞLU 
ANKARA 2 11 BARIŞ CAN SARAÇOĞLU 
ANKARA 3 1 AHMET HALUK KOÇ 
ANKARA 3 2 NİHAT YEŞİL 
ANKARA 3 3 SERVET ÜNSAL 
ANKARA 3 4 ALİ BAŞKARAAĞAÇ 
ANKARA 3 5 AHMET ERSEN ÖZSOY 
ANKARA 3 6 AHMET MEŞE 
ANKARA 3 7 UMUT AKDOĞAN 
ANKARA 3 8 BATTAL YILDIZ 
ANKARA 3 9 GÜLŞAH DENİZ ATALAR 
ANKARA 3 10 TEMEL BORGA BUDAK 
ANKARA 3 11 İLKE ÇAKAR 
ANKARA 3 12 BİLAL YILMAZ 

ANTALYA 1 DENİZ BAYKAL 
ANTALYA 2 ÇETİN OSMAN BUDAK 
ANTALYA 3 RAFET ZEYBEK 
ANTALYA 4 AYDIN ÖZER 
ANTALYA 5 CAVİT ARI 
ANTALYA 6 FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU 
ANTALYA 7 SEVGİ DOĞAN 
ANTALYA 8 NUSRET BAYAR 
ANTALYA 9 ŞENGÜL YEŞİLDAL 
ANTALYA 10 VAHAP TUNCER 
ANTALYA 11 KEMAL BİLAL ÖNER 
ANTALYA 12 ALİ TAKAVUT 
ANTALYA 13 SİBEL GEZEN 
ANTALYA 14 NAZMİ GÜNDÜZ 
ANTALYA 15 ÖZLEM ŞAHİN 
ANTALYA 16 İSMAİL HAKKI GÜL 

ARDAHAN 1 ÖZTÜRK YILMAZ 
ARDAHAN 2 YUNUS DÜNDAR 

ARTVİN 1 UĞUR BAYRAKTUTAN 
ARTVİN 2 YALÇIN EMİRALİOĞLU 

AYDIN 1 BÜLENT TEZCAN 
AYDIN 2 HÜSEYİN YILDIZ 
AYDIN 3 SÜLEYMAN BÜLBÜL 
AYDIN 4 MUSTAFA İBERYA ARIKAN 
AYDIN 5 ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM 
AYDIN 6 KAAN ERÇETİN 
AYDIN 7 KEMAL GÜNERİ 
AYDIN 8 FULYA ÜSTÜNDAĞ 

BALIKESİR 1 AHMET AKIN 
BALIKESİR 2 FİKRET ŞAHİN 
BALIKESİR 3 ENSAR AYTEKİN 
BALIKESİR 4 İRFAN BARIŞ 
BALIKESİR 5 SEVAL BOZKURT 
BALIKESİR 6 ENDER BİÇKİ 
BALIKESİR 7 NEŞE ZENGİN 
BALIKESİR 8 BERRİN GENÇOĞLU 
BALIKESİR 9 OĞULCAN KOÇAK 

BARTIN 1 AYSU BANKOĞLU 
BARTIN 2 FAHRİ ÖZSOY 

BATMAN 1 AYHAN IŞIK 
BATMAN 2 KAYAHAN KIRMIZITAŞ 
BATMAN 3 NİHAT DEMİR 
BATMAN 4 BÜNYAMİN NAYMAN

BATMAN 5 HAMİT KESKİN 

BAYBURT 1 İKBAL OKUR 

BİLECİK 1 YAŞAR TÜZÜN 
BİLECİK 2 FAİK AKARKARASU 

BİNGÖL 1 VAHDETTİN UZUNYAYLA 
BİNGÖL 2 MEHMET EVRAN 
BİNGÖL 3 ÇETİN SAĞSÖZ 

BİTLİS 1 SIDDIK GÖZEGER 
BİTLİS 2 SÜLEYMAN BAŞTÜRK 
BİTLİS 3 TUFAN SUBAŞI 

BOLU 1 TANJU ÖZCAN 
BOLU 2 ÖZER ÖZCAN 
BOLU 3 HÜSEYİN CAHİT ÇINGI 

BURDUR 1 MEHMET GÖKER 
BURDUR 2 RECEP MUTLUCAN 
BURDUR 3 OSMAN GÖK 

BURSA 1 1 LALE KARABIYIK 
BURSA 1 2 ERKAN AYDIN 
BURSA 1 3 NURHAYAT ATLACA KAYIŞOĞLU 
BURSA 1 4 KAYIHAN PALA 
BURSA 1 5 ÖZGÜR ERDURSUN 
BURSA 1 6 GÜRKAN ESEN 
BURSA 1 7 DENİZ BAYKAL 
BURSA 1 8 SERKAN ÖZTÜRK 
BURSA 1 9 İBRAHİM MART 
BURSA 1 10 AYTAÇ ŞAHİN 
BURSA 2 1 ORHAN SARIBAL 
BURSA 2 2 YÜKSEL ÖZKAN 
BURSA 2 3 MUSTAFA ŞENYURT 
BURSA 2 4 ERKAN DÖNMEZ 
BURSA 2 5 SÜLEYMAN AYYILMAZ 
BURSA 2 6 ŞAHİN SEVİNÇ 
BURSA 2 7 MERAL ALTUNTAŞ 
BURSA 2 8 KEMAL ATAN 
BURSA 2 9 BARAN GÜNEŞ 
BURSA 2 10 HÜLYA DİNK 

ÇANAKKALE 1 MUHARREM ERKEK 
ÇANAKKALE 2 ÖZGÜR CEYLAN 
ÇANAKKALE 3 METİN ÜMİT URAL 
ÇANAKKALE 4 SONGÜL ŞENTÜRKLÜ 
ÇANKIRI 1 MURAT BERAT ATALAY 
ÇANKIRI 2 İBRAHİM GÖNÜLTAŞ 

ÇORUM 1 TUFAN KÖSE 
ÇORUM 2 BURÇİN SOLMAZ POLAT 
ÇORUM 3 GÜRSEL YILDIRIM 
ÇORUM 4 MEHMET TAHTASIZ 

DENİZLİ 1 GÜLİZAR BİÇER KARACA 
DENİZLİ 2 KAZIM ARSLAN 
DENİZLİ 3 HAŞİM TEOMAN SANCAR 
DENİZLİ 4 ÜNAL KARAOSMANOĞLU 
DENİZLİ 5 ÖZGÜR SAVAŞ BAYAR 
DENİZLİ 6 İLHAN ÖZCAN 
DENİZLİ 7 ŞENİZ DOĞAN 
DENİZLİ 8 BİLGEHAN BURGUL 

DİYARBAKIR 1 MAHMUT AZİZ USAL 
DİYARBAKIR 2 TURGUT KILIÇ 
DİYARBAKIR 3 MEHMET ŞERİF DOĞRU 
DİYARBAKIR 4 AHMET ÖZGÜVERCİN 
DİYARBAKIR 5 BERİVAN ALABALIK 
DİYARBAKIR 6 HEBUN KAPLAN 
DİYARBAKIR 7 DENİZCAN EŞİYOK 
DİYARBAKIR 8 EMRAH ANLI 
DİYARBAKIR 9 GÜLAY EMRE 
DİYARBAKIR 10 UMUT YETİŞSİN 
DİYARBAKIR 11 ABDURRAHMAN BERAT AKTAŞ 
DİYARBAKIR 12 BEHİYE KÜDEN 

DÜZCE 1 ZAFER TEBER 
DÜZCE 2 İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ 
DÜZCE 3 HASAN SERVET ÖKTEM 
EDİRNE 1 OKAN GAYTANCIOĞLU 
EDİRNE 2 EDİZ ÜN 
EDİRNE 3 YAKUP ATALAY 
EDİRNE 4 ERDOĞAN GÜMÜLCİNELİ 

ELAZIĞ 1 GÜRSEL EROL 
ELAZIĞ 2 EMRAH ÖZDEN 
ELAZIĞ 3 AYTEN ÇEKİL 
ELAZIĞ 4 NAZMİ GÜRBÜZ 
ELAZIĞ 5 MESUT BASKAN 

ERZİNCAN 1 AYHAN DOĞAN 
ERZİNCAN 2 TUĞRUL YILDIRIM 

ERZURUM 1 NACİ TURAN 
ERZURUM 2 NAMİYE SINIRKAYA 
ERZURUM 3 GENÇAY UĞRAŞ 
ERZURUM 4 SERHAT CAN EŞ 
ERZURUM 5 TACETTİN KIZILOĞLU 
ERZURUM 6 YUNUS POLAT 

ESKİŞEHİR 1 UTKU ÇAKIRÖZER 
ESKİŞEHİR 2 JALE NUR SÜLLÜ 
ESKİŞEHİR 3 NURAY AKÇASOY 
ESKİŞEHİR 4 MEHMET ENGİN ÇAKMAK 
ESKİŞEHİR 5 SİNAN ÖZKAR 
ESKİŞEHİR 6 SİBEL YEŞİLDAL 
ESKİŞEHİR 7 METİN TOMSUK 

GAZİANTEP 1 BAYRAM YILMAZKAYA 
GAZİANTEP 2 İRFAN KAPLAN 
GAZİANTEP 3 HÜSEYİN YALÇIN 
GAZİANTEP 4 ÖZGÜR YILMAZ 
GAZİANTEP 5 HASAN ÖZTÜRKMEN 
GAZİANTEP 6 HÜSEYİN CAHİT KARGINER 
GAZİANTEP 7 NACİ KILIÇ 
GAZİANTEP 8 ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ 
GAZİANTEP 9 NESRİN TUNCEL 
GAZİANTEP 10 SELİM KARAHAN 
GAZİANTEP 11 ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER 
GAZİANTEP 12 NERİN TÜRKMEN 
GAZİANTEP 13 YILMAZ DEMİRDELEN 
GAZİANTEP 14 MEHMET TURAN GÜNDOĞDU 

GİRESUN 1 NECATİ TIĞLI 
GİRESUN 2 REŞAT NURİ ÖZDEMİR 
GİRESUN 3 İBRAHİM AKGÜN 
GİRESUN 4 SUAT ÖNDAŞ 

GÜMÜŞHANE 1 MAHİR CAN 
GÜMÜŞHANE 2 RAMAZAN AYAS 

HAKKARİ 1 NAZIM DEMİR 
HAKKARİ 2 ERŞAT İNAN 
HAKKARİ 3 NAZMİ KIZILBAN 

HATAY 1 MEHMET GÜZELMANSUR 
HATAY 2 SUZAN ŞAHİN 
HATAY 3 SERKAN TOPAL 
HATAY 4 İSMET TOKDEMİR 
HATAY 5 MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU 
HATAY 6 HASAN RAMİZ PARLAR 
HATAY 7 NERMİN YILDIRIM KARA 
HATAY 8 GÖKHAN ÖZER 
HATAY 9 BİLGEN DUMAN 
HATAY 10 HAMİDE VURAL 
HATAY 11 DÖNDÜ DİLAN KARTAL 

IĞDIR 1 METİN OVA 
IĞDIR 2 İDRİS AKTAŞ 

ISPARTA 1 MUSTAFA CEYHAN 
ISPARTA 2 İSA ÖNDER DİNÇTÜRK 
ISPARTA 3 ZAFER SAĞLAM 
ISPARTA 4 EYUP ERSOY 

İSTANBUL-1 1 İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU 
İSTANBUL-1 2 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ 
İSTANBUL-1 3 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ 
İSTANBUL-1 4 ONURSAL ADIGÜZEL 
İSTANBUL-1 5 FETHİ AÇIKEL 
İSTANBUL-1 6 GÜRSEL TEKİN 
İSTANBUL-1 7 İLHAN KESİCİ 
İSTANBUL-1 8 OĞUZ KAAN SALICI 
İSTANBUL-1 9 MAHMUT TANAL 
İSTANBUL-1 10 SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ 
İSTANBUL-1 11 HÜSEYİN EMRE BAĞCE 
İSTANBUL-1 12 MUSTAFA OKTAY AKSU 
İSTANBUL-1 13 HASAN UZUNYAYLA 
İSTANBUL-1 14 MUSTAFA ÖZTAŞKIN 
İSTANBUL-1 15 TAHSİN USTA 
İSTANBUL-1 16 HÜSEYİN SAĞ 
İSTANBUL-1 17 BERİL ÖNER 
İSTANBUL-1 18 YÜKSEL TAŞKIN 
İSTANBUL-1 19 HASAN BASRİ ÖZBEK 
İSTANBUL-1 20 DENİZ DOĞAN GÜNAY 
İSTANBUL-1 21 ERTAN AKSOY 
İSTANBUL-1 22 NURAY ÇEPNİ 
İSTANBUL-1 23 DUYGU ÇELİK 
İSTANBUL-1 24 ARZU ÖZALP 
İSTANBUL-1 25 PINAR UZUN 
İSTANBUL-1 26 TUBA TORUN 
İSTANBUL-1 27 ALİ RIZA YILDIRIM 
İSTANBUL-1 28 YÜCEL OTO 
İSTANBUL-1 29 MURAT CİRAV 
İSTANBUL-1 30 MELİS TİMUR 
İSTANBUL-1 31 EMRE AKKUŞ 
İSTANBUL-1 32 ÇETİN DÜZCE 
İSTANBUL-1 33 AYLİN SARITAŞ 
İSTANBUL-1 34 GAZİ KARAKURT 
İSTANBUL-1 35 TİMUÇİN GÜLTEKİN 
İSTANBUL-2 1 KADRİ ENİS BERBEROĞLU 
İSTANBUL-2 2 AYKUT ERDOĞDU 
İSTANBUL-2 3 AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ 
İSTANBUL-2 4 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU 
İSTANBUL-2 5 YÜKSEL MANSUR KILINÇ 
İSTANBUL-2 6 YUNUS EMRE 
İSTANBUL-2 7 GÖKAN ZEYBEK 
İSTANBUL-2 8 ALİ ŞEKER 
İSTANBUL-2 9 DERYA ŞENTÜRK 
İSTANBUL-2 10 MEHMET DİRİBAŞ 
İSTANBUL-2 11 MERSİN BALKAN 
İSTANBUL-2 12 BAHATTİN TURNALI 
İSTANBUL-2 13 FERHAT EPÖZDEMİR 
İSTANBUL-2 14 İSMAİL YÜKSEL 
İSTANBUL-2 15 ADNAN AYBER 
İSTANBUL-2 16 BURAK KAAN YILMAZSOY 
İSTANBUL-2 17 CANAN SEZENLER 
İSTANBUL-2 18 HACER FOGGO 
İSTANBUL-2 19 GÜVEN KARATAŞ 
İSTANBUL-2 20 YUSUF KENAN KOLAT 
İSTANBUL-2 21 VEYSİ SİNAN BOZDEMİR 
İSTANBUL-2 22 CEM CENGİZ YILMAZ 
İSTANBUL-2 23 ECE BATUMLU TALAS 
İSTANBUL-2 24 PELİN YURDAKUL 
İSTANBUL-2 25 ŞEYMA DUMRUL 
İSTANBUL-2 26 YUSUF ERGÜVEN 
İSTANBUL-2 27 ÖZGÜR DÜZGÜN 
İSTANBUL-2 28 DENİZ KAYA 
İSTANBUL-3 1 ENGİN ALTAY 
İSTANBUL-3 2 ERDOĞAN TOPRAK 
İSTANBUL-3 3 MEHMET BEKAROĞLU 
İSTANBUL-3 4 ZEYNEL EMRE 
İSTANBUL-3 5 SİBEL ÖZDEMİR 
İSTANBUL-3 6 ÖZGÜR KARABAT 
İSTANBUL-3 7 TURAN AYDOĞAN 
İSTANBUL-3 8 EMİNE GÜLİZAR EMECAN 
İSTANBUL-3 9 NAZIR CİHANGİ İSLAM 
İSTANBUL-3 10 TURAN HANÇERLİ 
İSTANBUL-3 11 BAYRAMALİ ÇEŞMECİ 
İSTANBUL-3 12 ALİ ULVİ GÖKBULAK 
İSTANBUL-3 13 MEHMET SAİT YÜCEL 
İSTANBUL-3 14 ALİ MUHİTTİN TIĞLI 
İSTANBUL-3 15 SİNAN KARAHAN 
İSTANBUL-3 16 SİNAN KARACA ÖZTÜRK 
İSTANBUL-3 17 MAHFUZ YETÜT 
İSTANBUL-3 18 ŞAHANIM METER 
İSTANBUL-3 19 IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU 
İSTANBUL-3 20 YAĞMUR GEYGEL 
İSTANBUL-3 21 ENGİN ERTAÇ 
İSTANBUL-3 22 CEMİL CAN DİNÇ 
İSTANBUL-3 23 AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK 
İSTANBUL-3 24 HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN 
İSTANBUL-3 25 SEDA ÖNDER 
İSTANBUL-3 26 BEKTAŞ DAVUTOĞLU 
İSTANBUL-3 27 ARZU ATTEPE 
İSTANBUL-3 28 HÜSEYİN DURAN 
İSTANBUL-3 29 ERDAL SARIKAYA 
İSTANBUL-3 30 ELİF KESKİNEL ÜLKER 
İSTANBUL-3 31 ALİ OSMAN ÖZDİLEK 
İSTANBUL-3 32 KEMAL ÖZKİRAZ 
İSTANBUL-3 33 İLYAS DUMAN 
İSTANBUL-3 34 OSMAN TELLİOĞLU 
İSTANBUL-3 35 ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN 

İZMİR-1 1 AHMET TUNCAY ÖZKAN 
İZMİR-1 2 MURAT BAKAN 
İZMİR-1 3 ÖZCAN PURÇU 
İZMİR-1 4 KANİ BEKO 
İZMİR-1 5 MEHMET ALİ ÇELEBİ 
İZMİR-1 6 TACETTİN BAYIR 
İZMİR-1 7 EDNAN ARSLAN 
İZMİR-1 8 SEFER İPEKLİ 
İZMİR-1 9 KAZIM UMDULAR 
İZMİR-1 10 NİLAY KÖKKILINÇ 
İZMİR-1 11 EZGİ DENİZ DENİZ URUNGA 
İZMİR-1 12 DEVRİM BARIŞ ÇELİK 
İZMİR-1 13 ZEKİYE SEDA SÖNMEZ 
İZMİR-1 14 ŞENER AKDEMİR 
İZMİR-2 1 KEMAL KILIÇDAROĞLU 
İZMİR-2 2 SELİN SAYEK BÖKE 
İZMİR-2 3 KAMİL OKYAY SINDIR 
İZMİR-2 4 ATİLA SERTEL 
İZMİR-2 5 SEVDA ERDAN KILIÇ 
İZMİR-2 6 MAHİR POLAT 
İZMİR-2 7 BEDRİ SERTER 
İZMİR-2 8 İDRİS YAVUZYILMAZ 
İZMİR-2 9 ALİ ENGİN 
İZMİR-2 10 SALİH ÖZÇİFÇİ 
İZMİR-2 11 MEHMET BİRLİK 
İZMİR-2 12 ONUR KADİR ERYÜCE 
İZMİR-2 13 HATİCE ZEYBEK 
İZMİR-2 14 EBRU OKAY 

KAHRAMANMARAŞ 1 ALİ ÖZTUNÇ 
KAHRAMANMARAŞ 2 SELİM SÜMEN 
KAHRAMANMARAŞ 3 MEHMET ÇARMAN 
KAHRAMANMARAŞ 4 FAİK KILINÇ 
KAHRAMANMARAŞ 5 ONUR GÜRBÜZ 
KAHRAMANMARAŞ 6 AYŞEGÜL YAYCIOĞLU 
KAHRAMANMARAŞ 7 UĞUR ŞEVRAN 
KAHRAMANMARAŞ 8 AZİZE ÇUHADAR 

KARABÜK 1 HÜSEYİN AVNİ AKSOY 
KARABÜK 2 SEDAT KARAOĞLU 
KARABÜK 3 GÜLSÜN BENİÇ 
KARAMAN 1 İSMAİL ATAKAN ÜNVER 
KARAMAN 2 HAKAN GÜRSEL AKBULUT 
KARAMAN 3 YUSUF BAŞTUĞ 

KARS 1 FATİH KAMİL ERKOÇ 
KARS 2 HATİCE GÜVENSOY 
KARS 3 AYSEL SADAK İLTAŞ 

KASTAMONU 1 HASAN BALTACI 
KASTAMONU 2 AYŞEGÜL SOYLU MUSLU 
KASTAMONU 3 DEVRİM EZGİ ÖZALP 

KAYSERİ 1 ÇETİN ARIK 
KAYSERİ 2 AHMET YILDIZ 
KAYSERİ 3 AŞKIN GENÇ 
KAYSERİ 4 İBRAHİM KAAN 
KAYSERİ 5 MAZHAR OĞUZ ÖZSOY 
KAYSERİ 6 GONCA YELDA ORHAN 
KAYSERİ 7 RECEP BULUT 
KAYSERİ 8 METİN KANTARCI 
KAYSERİ 9 KADİM ŞAHİN 
KAYSERİ 10 NİZAMETTİN TEMEL 

KIRIKKALE 1 AHMET ÖNAL 
KIRIKKALE 2 GÜLLÜ AYKUT 
KIRIKKALE 3 ÜMİT COŞGUN 

KIRKLARELİ 1 TÜRABİ KAYAN 
KIRKLARELİ 2 VECDİ GÜNDOĞDU 
KIRKLARELİ 3 İNCİ TUNÇ 

KIRŞEHİR 1 METİN İLHAN 
KIRŞEHİR 2 ÇAĞDAŞ GÖKALP 

KİLİS 1 ALİ TUNA 
KİLİS 2 MEHMET ALİ AĞCABAY 

KOCAELİ 1 FATMA KAPLAN HÜRRİYET 
KOCAELİ 2 HAYDAR AKAR 
KOCAELİ 3 TAHSİN TARHAN 
KOCAELİ 4 MÜHİP KANKO 
KOCAELİ 5 OSMAN ANIL ACURMAN 
KOCAELİ 6 EBRU KÜÇÜKAYDIN 
KOCAELİ 7 YEŞİM AKPINAR 
KOCAELİ 8 ORKUN UTKUBAŞ 
KOCAELİ 9 İSMAİL DEMİR 
KOCAELİ 10 MEHMET TAMER SOLAKOĞLU 
KOCAELİ 11 SEZER NİLGÜN AYDIN 
KOCAELİ 12 TUĞMAN KAYALI 
KOCAELİ 13 ZEYNEP ÇİĞDEM CANBAZ 

KONYA 1 ABDULLATİF ŞENER 
KONYA 2 ABDÜLKADİR KARADUMAN 
KONYA 3 HASAN SARIMEHMETOĞLU 
KONYA 4 SAİM SEZEN 
KONYA 5 NİHAL EKEN 
KONYA 6 ALİ SAYAR 
KONYA 7 İSMAİL ÜNSAL 
KONYA 8 ORHAN KAYA 
KONYA 9 NAZİFE DEMİRHAN 
KONYA 10 MEMDUH ERDEN KÖKBUDAK 
KONYA 11 SEFER İPEK 
KONYA 12 HİKMET BALCI 
KONYA 13 ŞENİZ KURTULUŞ 
KONYA 14 MEHMET YURTSEVEN 
KONYA 15 HASAN PEKTEKİN 

KÜTAHYA 1 ALİ FAZIL KASAP 
KÜTAHYA 2 ŞEREF HAN 
KÜTAHYA 3 ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ 
KÜTAHYA 4 MEHMET AYDIN UZUN 
KÜTAHYA 5 RIDVAN ÇAKIR 

MALATYA 1 VELİ AĞBABA 
MALATYA 2 HULİSİ PORGALI 
MALATYA 3 SONER GÖKÇE 
MALATYA 4 BERNA KARADAŞ 
MALATYA 5 EMİN DÖNMEZ 
MALATYA 6 MAHMUT AKBIYIK 
MANİSA 1 ÖZGÜR ÖZEL 
MANİSA 2 AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU 
MANİSA 3 BEKİR BAŞEVİRGEN 
MANİSA 4 SABRİ TEMEL 
MANİSA 5 ABDULLAH SAKA 
MANİSA 6 HAYRİYE HACET 
MANİSA 7 SANİYE AĞGÜL 
MANİSA 8 ÇETİN KURTULUŞ 
MANİSA 9 NURİTTİN DİNGAZ 
MANİSA 10 LALE ERDOĞAN TUNÇER 

MARDİN 1 MAHMUT DUYAN 
MARDİN 2 ERKAN MEHMETOĞLU 
MARDİN 3 ABDULVAHAP AY 
MARDİN 4 ABDULKADİR TURAN 
MARDİN 5 AYGÜL KILIÇ BAŞBOĞA 
MARDİN 6 ENGİN ORAL 

MERSİN 1 CENGİZ GÖKÇEL 
MERSİN 2 ALPAY ANTMEN 
MERSİN 3 ALİ MAHİR BAŞARIR 
MERSİN 4 NEVİN ZAİMOĞLU 
MERSİN 5 MEHMET SAYDAM 
MERSİN 6 CAVİDAN DEMİRAĞ 
MERSİN 7 SEYİT ÖZANANAR 
MERSİN 8 ALPER TURNA 
MERSİN 9 ALPTEKİN ESER 
MERSİN 10 DİLARA ÖZKINA 
MERSİN 11 KENAN HAZAR 
MERSİN 12 HİDAYET OĞUZ 
MERSİN 13 SİBEL GAZİ TABEL 

MUĞLA 1 MÜRSEL ALBAN 
MUĞLA 2 SUAT ÖZCAN 
MUĞLA 3 BURAK ERBAY 
MUĞLA 4 SÜLEYMAN GİRGİN 
MUĞLA 5 İBRAHİM ERTÜRK 
MUĞLA 6 EMİNE YENİLMEZ AYDEMİR 
MUĞLA 7 YAMAÇ KAYA 

MUŞ 1 YILMAZ ÇETİNKAYA 
MUŞ 2 YILDIRIM PAÇAL 
MUŞ 3 CEMAL KOÇHAN 
MUŞ 4 NUR MUHAMMED KARAHAN 

NEVŞEHİR 1 FARUK SARIASLAN 
NEVŞEHİR 2 FULYA GÜLŞEN ALTINSOY 
NEVŞEHİR 3 MEHMET BİLGİN 

NİĞDE 1 ÖMER FETHİ GÜRER 
NİĞDE 2 AHMET OĞUZ ÖZMEN 
NİĞDE 3 NAGİHAN ESKİOĞLU 

ORDU 1 SEYİT TORUN 
ORDU 2 MUSTAFA ADIGÜZEL 
ORDU 3 ONUR ÇAM 
ORDU 4 SEBANUR ÖZDEMİR 
ORDU 5 SAİT KAPICIOĞLU 
ORDU 6 NAZIM YİĞİT GÜNAY 

OSMANİYE 1 BAHA ÜNLÜ 
OSMANİYE 2 MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ 
OSMANİYE 3 İRFAN ERDEM 
OSMANİYE 4 HAKKI SAYMAN SAYGILI 

RİZE 1 REMZİ KAZMAZ 
RİZE 2 AYSEL TAŞKIN 
RİZE 3 KEMAL ÖZGÜR KAHRAMAN 

SAKARYA 1 ENGİN ÖZKOÇ 
SAKARYA 2 MEHMET SELÇUK 
SAKARYA 3 ELİF YAR 
SAKARYA 4 REFİK KARAKAŞ 
SAKARYA 5 MEHMET DERYA BAĞDAT 
SAKARYA 6 AYTÜL UŞAKLIGİL 
SAKARYA 7 GÖZDE NUR YILDIZ 

SAMSUN 1 KEMAL ZEYBEK 
SAMSUN 2 NESLİHAN HANCIOĞLU 
SAMSUN 3 HÜSEYİN ŞAHİN 
SAMSUN 4 MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN 
SAMSUN 5 MEHMET ÖZDAĞ 
SAMSUN 6 ARZU SABUNCU 
SAMSUN 7 MURAT ÇAN 
SAMSUN 8 YILMAZ KARAGÖZ 
SAMSUN 9 IŞIK ÖZKEFELİ 

SİİRT 1 CAHFER SAKLAN 
SİİRT 2 HİKMET AKAR 
SİİRT 3 HASAN ALP 

SİNOP 1 BARIŞ KARADENİZ 
SİNOP 2 ERDİNÇ ŞİMŞEK 
SİVAS 1 ULAŞ KARASU 
SİVAS 2 SİNAN ÖZTÜRK 
SİVAS 3 MALİKE EJDER YOLVEREN 
SİVAS 4 ALİ BALTA 
SİVAS 5 HASAN KILIÇ 

ŞANLIURFA 1 AZİZ AYDINLIK 
ŞANLIURFA 2 FETHİ YAMAÇ 
ŞANLIURFA 3 CEM KARAKEÇİLİ 
ŞANLIURFA 4 UĞUR MİZAN 
ŞANLIURFA 5 BAKIR AYDOĞDU 
ŞANLIURFA 6 HALAF AYYILDIZ 
ŞANLIURFA 7 MAHMUT YAZAR 
ŞANLIURFA 8 AHMET MÜSRİ 
ŞANLIURFA 9 FARUK AKAN 
ŞANLIURFA 10 SONGÜL ARSLAN 
ŞANLIURFA 11 MUSTAFA EREN 
ŞANLIURFA 12 AKİLE YEKTAŞ 
ŞANLIURFA 13 İBRAHİM HALİL YARIŞ 
ŞANLIURFA 14 KEMAL EŞSİZ 

ŞIRNAK 1 SABRİ KUYTAN 
ŞIRNAK 2 ABDULKERİM VARLI 
ŞIRNAK 3 GÜNDÜZ ÖKTEN 
ŞIRNAK 4 OSMAN YEREN 

TEKİRDAĞ 1 FAİK ÖZTRAK 
TEKİRDAĞ 2 İLHAMİ ÖZCAN AYGUN 
TEKİRDAĞ 3 CANDAN YÜCEER 
TEKİRDAĞ 4 EMRE KÖPRÜLÜ 
TEKİRDAĞ 5 ADEM DALGIÇ 
TEKİRDAĞ 6 İSMAİL DOĞAROĞLU 
TEKİRDAĞ 7 GÜLFER ÜMİT 

TOKAT 1 KADİM DURMAZ 
TOKAT 2 HASAN EFE UYAR 
TOKAT 3 ÇAĞDAŞ KURTGÖZ 
TOKAT 4 DURAN BELENE 
TOKAT 5 GÜLPERİ COŞAR 

TRABZON 1 AHMET KAYA 
TRABZON 2 ABDÜL KADİR ÇELEBİ 
TRABZON 3 HİKMET NURİ AYDIN 
TRABZON 4 FERDA KUDUNOĞLU 
TRABZON 5 İSMAİL KAYNAR 
TRABZON 6 MERTCAN FERO 

TUNCELİ 1 POLAT ŞAROĞLU 
TUNCELİ 2 MESUT COŞKUN 

UŞAK 1 ÖZKAN YALIM 
UŞAK 2 İSMET AKIN 
UŞAK 3 ALİ KARAOBA 

VAN 1 MEHMET KURUKCU 
VAN 2 FAHREDDİN ÇUYRAK 
VAN 3 HALUK TERZİOĞLU 
VAN 4 ŞANEL GÜLOĞLU 
VAN 5 ERKAN KAÇMAZ 
VAN 6 NEVZAT KOÇ 
VAN 7 NERİMAN KARTAL 
VAN 8 ŞAHİN ÖZTEKİN 

YALOVA 1 ÖZCAN ÖZEL 
YALOVA 2 ERTAN ŞENER 
YALOVA 3 MEHMET GÜREL 

YOZGAT 1 ALİ KEVEN 
YOZGAT 2 NADİR ÜNAL 
YOZGAT 3 RAKİBE ÖZGÜR KARSLIOĞLU 
YOZGAT 4 ŞAHİN BOZDEMİR 

ZONGULDAK 1 ÜNAL DEMİRTAŞ 
ZONGULDAK 2 DENİZ YAVUZYILMAZ 
ZONGULDAK 3 UMUT BAŞOĞLU 
ZONGULDAK 4 MERVE KIR 
ZONGULDAK 5 ÇİĞDEM ŞEKERCİ 

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