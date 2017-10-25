İyi Parti’nin Genel İdare Kurulu belli oldu
İYİ Parti, kuruluşunun ardından oy birliği ile Meral Akşener’i Genel Başkanlığa seçerken, 60 kişilik Genel İdare Kurulu üyeleri seçimle belirlendi.
Mehmet KAYA
ANKARA – İYİ Parti, kuruluşunun ardından kurucular kurulu ilk toplantısını yaparak oy birliği ile Meral Akşener’i Genel Başkanlığa seçti.
Bunun ardından 60 kişilik Genel İdare Kurulu üyeleri seçimle belirlendi.
Seçilen isimler şöyle:
1-Abdul Ahat Andican
2-Adnan Şefik Çirkin
3-Ahmet Çelik
4-Ahmet Ersagun Yücel
5-Ahmet Kamil Erozan
6-Ali Aydın
7-Ali Türkşen
8-Aydın Tümen
9-Aydın Adnan Sezgin
10-Ayfer Yılmaz
11-Ayhan Çevik
12-Aytun Çıray
13-Bedri Yaşar
14-Bilal Karaca
15-Binnur Karadağlı
16-Burcu Akçaru
17-Celal Dağgez
18-Coşkun Tıldırım
19-Çiğdem Özer
20-Durmuş Yılmaz
21-Elmas Gırağos
22.Enes Kaplan
23-Ersönmez Yarbay
24-Fatih Eryılmaz
25-Fatih Mehmet Şeker
26-Feridun Yahşi
27-Halil İbrahim Oral
28-Hasan Toktaş
29-Hava Baş
30-Hayrettin Nuhoğlu
31-Hediye Akdere
32-İbrahim Cevher Cevheri
33-İlay Aksoy
34ismail Ok
35-Kazım Ataoğlu
36-Koray Aydın
37-Lütfütğrkkan
38-Mahmut Bozkurt
39-Mehmet Tolga Akalın
40-Meltem Erzen
41-Metün Ergun
42-Musavvat Dervişoğlu
43-Mustafa Erdem
44-Mafiz Özgür Rıfaioğlu
45-Nesibe Ruhat Mengi
46-Nihai Ağca
47-Nuri Okutan
48-Oltaç Ünsal
49-Onur Aydın
50-Ömer İbrahim Sayın
51-Sinem Uludamar
52-Şenol Bal
53-Şule Ünlü Doğan
54-Tamer Kayaalp
55-Tugay Uluçevik
56-Ümit Özdağ
57-Ümit Beyaz
58-Vedat Taylan Yıldız
59-Yusuf Halaçoğlu
60-Servet Hali
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