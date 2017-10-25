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İyi Parti’nin Genel İdare Kurulu belli oldu

İYİ Parti, kuruluşunun ardından oy birliği ile Meral Akşener’i Genel Başkanlığa seçerken, 60 kişilik Genel İdare Kurulu üyeleri seçimle belirlendi.

İyi Parti’nin Genel İdare Kurulu belli oldu
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Mehmet KAYA

ANKARA İYİ Parti, kuruluşunun ardından kurucular kurulu ilk toplantısını yaparak oy birliği ile Meral Akşener’i Genel Başkanlığa seçti.

Bunun ardından 60 kişilik Genel İdare Kurulu üyeleri seçimle belirlendi.

Seçilen isimler şöyle:

1-Abdul Ahat Andican

2-Adnan Şefik Çirkin

3-Ahmet Çelik

4-Ahmet Ersagun Yücel

5-Ahmet Kamil Erozan

6-Ali Aydın

7-Ali Türkşen

8-Aydın Tümen

9-Aydın Adnan Sezgin

10-Ayfer Yılmaz

11-Ayhan Çevik

12-Aytun Çıray

13-Bedri Yaşar

14-Bilal Karaca

15-Binnur Karadağlı

16-Burcu Akçaru

17-Celal Dağgez

18-Coşkun Tıldırım

19-Çiğdem Özer

20-Durmuş Yılmaz

21-Elmas Gırağos

22.Enes Kaplan

23-Ersönmez Yarbay

24-Fatih Eryılmaz

25-Fatih Mehmet Şeker

26-Feridun Yahşi

27-Halil İbrahim Oral

28-Hasan Toktaş

29-Hava Baş

30-Hayrettin Nuhoğlu

31-Hediye Akdere

32-İbrahim Cevher Cevheri

33-İlay Aksoy

34ismail Ok

35-Kazım Ataoğlu

36-Koray Aydın

37-Lütfütğrkkan

38-Mahmut Bozkurt

39-Mehmet Tolga Akalın

40-Meltem Erzen

41-Metün Ergun

42-Musavvat Dervişoğlu

43-Mustafa Erdem

44-Mafiz Özgür Rıfaioğlu

45-Nesibe Ruhat Mengi

46-Nihai Ağca

47-Nuri Okutan

48-Oltaç Ünsal

49-Onur Aydın

50-Ömer İbrahim Sayın

51-Sinem Uludamar

52-Şenol Bal

53-Şule Ünlü Doğan

54-Tamer Kayaalp

55-Tugay Uluçevik

56-Ümit Özdağ

57-Ümit Beyaz

58-Vedat Taylan Yıldız

59-Yusuf Halaçoğlu

60-Servet Hali

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