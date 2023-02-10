İzmir depreminde 'Kahramanmaraş'ta olursa, hakkımızı arayın' yazmıştı, hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yaşayan 'Şeyma' isimli genç kız İzmir ve Elazığ depremlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aynısı burada olursa bize melek oldular demeyin, hakkımızı arayın" yazdığı ortaya çıktı.

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'i vuran 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter hesabında paylaşım yapan ve depreme, "Bir deprem ülkesinde yaşayan ve deprem tehlikesi yüksek illerden Kahramanmaraş'ta yaşayan biri olarak bir gün burası da Elazığ'ın, İzmir'in kaderini yaşarsa benim için ailem için veya herhangi biri için melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın" sözleriyle tepki gösteren Şeyma'nın depremde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bir deprem ülkesinde yaşayan ve deprem tehlikesi yüksek illerden Kahramanmaraş’ta yaşayan biri olarak bir gün burası da Elazığ’ın, İzmir’in kaderini yaşarsa benim için ailem için veya herhangi biri için melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın. — Şeyma (@ekspresyons) November 3, 2020

'Bu duvarı kim yaptı kim?'

Sputnik'in aktardığı habere göre; Şeyma 2022 yılı Haziran ayında yaptığı paylaşımda ise evinin duvarından bahsederek "Bu duvarı ki yaptı? Evde hapşumsam yukardan çok yaşa diyorlar" ifadelerini kullanmış.