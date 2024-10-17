İzmir Dikili'de yangın!
İzmir'in Dikili ilçesindeki tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Hava şartları nedeniyle müdahalenin zorlaştığı olay yerinde ekipler, söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam ediyor.
AA
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İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Demirtaş Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.