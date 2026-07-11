İzmir Menemen’deki yangın kontrol altına alındı

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Yangın, Menemen ilçesine bağlı Hasanlar Mahallesi mevkiinde ziraat alanında saat 17.00 sıralarında çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı. Yangının büyümesiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan yoğun müdahale başlatılırken, bölgeye takviye ekipler de yönlendirildi. Ekipler yangına, 6 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale etti.

Ekiplerin etkili müdahalesi sonucu yangın 20.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi