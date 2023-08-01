İzmir'de grev ikinci gününde

İzmir'de Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası'na üye 625 metro ve tramvay çalışanının Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine dün başlattığı grev sürüyor.

Grev nedeniyle şehrin ana arterleri Yeşillik, Akçay, Anadolu, Ankara, İnönü caddeleri ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda sabah saatlerinde araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar özel araçlarıyla işyerine ulaşmaya çalıştı, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Ek otobüs ve vapur seferi

Şehir içi toplu ulaşım hizmetinin ek otobüs ve vapur seferleriyle karşılanmaya çalışıldığı kentte, bazı otobüs ve duraklarda yoğunluk oluştu.

Metro ve tramvay duraklarına da sendika yönetimi tarafından toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlığı konu alan bilgilendirme afişleri asıldığı görüldü.

Çok sayıda metro aracının park halinde olduğu Halkapınar metro istasyonu girişine de "Bu işyerinde grev vardır" pankartı asıldı.