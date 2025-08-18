İzmir'de ulaşım normale dönüyor: İZBAN'dan açıklama

Kamu çalışanlarının ülke genelinde başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi, İzmir'de ulaşımı da olumsuz etkiledi. İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), sabah saatlerinde yaptığı duyuruda grev nedeniyle tren seferlerinin gün boyunca iptal edildiğini açıklamıştı.

İZBAN'ın ilk paylaşımında, "Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz. Lütfen yolculuğunuzu yukarıdaki bilgilendirmeyi dikkate alarak planlayınız" ifadeleri yer aldı.

Öğleye doğru yapılan ikinci açıklamada ise seferlerin yeniden başladığı bildirildi. Açıklamada, "UÇMS, BTS ve Türk Ulaşım Sen'in aldığı karar uyarınca ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz işletmeye başlamıştır. Saat 10.30'da başlayan seferlerimizin, normal düzenine aralıklı ulaşacağını belirtir iyi yolculuklar dileriz." denildi.

Ne olmuştu?

Memur-Sen, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 oranında zam talep ederken; hükümet, 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı içinse yüzde 4 artı 4 zam teklif etti. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına bin lira eklenmesi önerildi. Ancak sendikalar bu teklifin yetersiz olduğunu belirterek iş bırakma eylemi kararı aldı.

Toplu sözleşme sürecinin devam ettiği görüşmelerin önümüzdeki günlerde yeniden ele alınması bekleniyor.