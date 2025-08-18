Toplu sözleşmede kriz! Memur sendikaları 81 ilde iş bırakma eylemi yapıyor

Memur konfederasyonları, 2026-2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu zam teklifini protesto etmek amacıyla bugün bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisini temsil eden sendikalar, hükümetin ilk ve ikinci tekliflerini yetersiz bularak taleplerini meydanlara taşıdı.

Eyleme Memur-Sen, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve diğer birçok sendika üyesi memur katılıyor. KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, eylemin bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, "Yedi konfederasyon olarak 18 Ağustos'ta, örgütlü olduğumuz 81 ilde uyarı eylemi olarak bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz. Taleplerimiz karşılanmazsa, bu mücadeleyi genel grev ve genel direnişe taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Eyleme katılan konfederasyonlar ve üye sayıları

Ülke genelinde iş durdurma eylemine katılan ve milyonlarca memuru temsil eden konfederasyonlar ve üye sayıları şöyle:

• Memur-Sen: 1.078.831

• Türkiye Kamu-Sen: 560.060

• Birleşik Kamu-İş: 189.332

• KESK: 166.266

• Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK): 106.508

• Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu (ÇALIŞAN-SEN): 6.139

• Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK): 4.524

• Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN): 2.005

• YURT-SEN: 1.589

• Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (ASİM-SEN): 512

Toplu sözleşme süreci: Hükümetin teklifleri ve sendikaların tepkisi

Toplu sözleşme sürecinde hükümet, ilk zam teklifini 12 Ağustos'ta sundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığına göre, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027 ilk altı ay için ise yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif edilmişti. Bu teklif, yetkili konfederasyon Memur-Sen tarafından kabul görmedi.

Teklifi 'adaletten uzak' ve 'enflasyon gerçeğini yok sayan' olarak nitelendiren Memur-Sen, "Enflasyon gerçeğini yok sayan, memuru ve emekliyi görmezden gelen bu teklif Toplu Sözleşme masasına yakışmaz" diyerek reddettiklerini duyurdu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, "Üzerinde pazarlık yapılacak bir teklif görmüyoruz. Biz sorunlar masada çözülsün istedik. Kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi ve 81 ilde eylem kararı aldıklarını belirtti.

Bu tepkilerin ardından hükümet, 15 Ağustos'ta ikinci bir teklif sundu. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Taban aylığa bin TL artış teklif edildi" dedi. Ancak bu teklifin de beklentilerini karşılamadığını ve 'sahayı işaret etmek olarak algılandığını' ifade etti.

Sendikaların talepleri ne?

Memur-Sen, hükümetin tekliflerinin çok üzerinde bir zam talep ediyor. Konfederasyonun 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor. Ayrıca;

• 2026'da taban aylığa 10.000 TL ve yüzde 10 refah payı zammı.

• 2027'de taban aylığa 7.500 TL zam.

• Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925 TL'ye çıkarılması.

• Aylık 17.600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.

Güncel ekonomik veriler ne durumda?

Resmi verilere göre Temmuz ayı yıllık enflasyonu yüzde 33.5 iken, bağımsız araştırmacılar bu oranı yüzde 65 olarak açıklıyor. Ayrıca Türk-İş'in araştırmasına göre Temmuz 2025 itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 26.413 TL, yoksulluk sınırı ise 86.036 TL'ye ulaşmış durumda.