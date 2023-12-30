  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. İzmir'de yürüyen merdiven ters yönde hareket etti: 5 kişi yaralandı
Takip Et

İzmir'de yürüyen merdiven ters yönde hareket etti: 5 kişi yaralandı

İzmir'de bir metro istasyonundaki yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle düşen 5 kişi yaralandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

Dengesini kaybederek merdivende düşen 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.