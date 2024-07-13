Jeoloji mühendisinden İzmir'in 5 ilçesi için korkutan senaryo: Depremde deniz kentin içine yürüyecek

Türkiye'nin yüzde 90'ınına yakını canlı faylarla çevrili. Deprem bilimciler, Türkiye'nin deprem risk haritasıyla ilgili uyarılarda bulunarak deprem dirençli kentler yaratılması gerektiğini ifade ediyor. İzmir'de mevcut yapı stokunun eski olması ve yerleşim yerlerinin yanlış bölgelere konumlandırılması gibi nedenlerle olası bir depremde yıkımlar yaşanacağından endişesi dile getiriliyor. Deprem uzmanları, İzmir'in bir deprem kenti olduğunun altını çizerek mevcut fayların her birinin 7 ve üzeri deprem üretebilme potansiyeline dikkat çekiyor.

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, İzmir'i etkileyebilecek onlarca fay olduğunu ifade etti. Faylardan herhangi birinin kırılması halinde İzmir'le ilgili çok büyük kaygılar taşıdıklarını belirten Önalan, sıvılaşma riskine dikkat çekti.

İzmir'in 5 ilçesi için uyarı

Jeoloji mühendisi, "Konak, Alsancak, Bayraklı, Mavişehir ve Bostanlı'da sıvılaşma ve denizin kentin içine doğru yürüdüğünü göreceğiz. Kentin içerisinde mahallelerin arasında kum fışkırmaları, su çıkışlarını göreceğiz" uyarısında bulundu.