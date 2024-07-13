Prof. Dr. Naci Görür isim vermeden ateş püskürdü: 'Deprem-toto oynuyorlar' diyerek uyardı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde deprem hareketliliği sürerken uzmanlar peşi sıra uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar deprem beklenen illeri sıralayarak olası depremlerin zamanlamasına ilişkin bilgi veriyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bilim insanları arasında ufak tefek fikir ayrılıklarının olabileceğine dikkat çekerek 'uzman' görüşü beyan edenlere tepki gösterdi. Görür vatandaşlara, "Görüyorum ki çok sayıda ilgisiz, bilgisiz, utanma duygusunu kaybetmiş, kendini bilmez insanlar kendilerinde bir hikmet varmış gibi deprem-toto oynuyorlar. Bunları ciddiye almayın ve takip etmeyin" uyarısında bulundu.

"Bunları ciddiye almayın ve takip etmeyin"

Görür paylaşımında şunları kaydetti:

"Halkıma Duyuru: Dikkat ederseniz biliminsanlarımız hergün deprem öngörüsünde bulunmuyorlar ama kimi yerleri farkındalığı artırmak için zaman zaman söylüyorlar. Bilim insanları arasında ufak tefek fikir ayrılığı olabilir bu işin doğasında vardır. Ancak görüyorum ki çok sayıda ilgisiz, bilgisiz, utanma duygusunu kaybetmiş, kendini bilmez insanlar kendilerinde bir hikmet varmış gibi deprem-toto oynuyorlar. Bunları ciddiye almayın ve takip etmeyin. Günümüzde bilim fay kuşaklarında nerede ve ne zaman deprem olacağından çok o bölgelerde DEPREM DİRENÇLİ yerleşim alanlarına sahip olmayı daha fazla öğütlemektedir. Gelin hep birlikte bu amaca ulaşmaya çalışalım, insanlarımız ölmesin. Sevgiyle."

Naci Görür Moriwaki'yi eleştirmişti

Görür daha önce Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki'yi eleştirmişti. Moriwaki’nin yer bilimci olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Görür, “Adam inşaatçı, inşaatla ilgili konuşsa konuşsun yani, ama depremle ilgili konuşuyor” demişti.