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Juncker: Türkiye'deki dev adımlarla Avrupa'dan uzaklaşıyor

AB komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'nin devasa adımlarla Avrupa'dan uzaklaştığını dile getirerek, "Türkiye'de Avrupa'dan yana oldukça büyük bir kesim var, bu kesimi güçlendirmemiz ve onları hayal kırıklığına uğratmamız gerekir" dedi.

Juncker: Türkiye'deki dev adımlarla Avrupa'dan uzaklaşıyor
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Alman Bild gazetesine AB'nin içinde bulunduğu durumlar ilgili bir röportaj veren AB komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye ile ilişkiler de değindi.

Türkiye'nin devasa adımlarla Avrupa'dan uzaklaştığını, ancak Ankara'nın tam üyelik görüşmelerinde kaydedilen başarısızlığın sorumluluğunu AB'ye yüklemesinin önlenmesi gerektiğini vurgulayan Juncker, "Türkiye'de Avrupa'dan yana oldukça büyük bir kesim var, bu kesimi güçlendirmemiz ve onları hayal kırıklığına uğratmamız gerekir" dedi. 

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