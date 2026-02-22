Kabine yarın Beştepe’de toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesini “terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar oluşturacak.

Kabine’de, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı ortak rapor ve bundan sonraki hukuki adımlar değerlendirilecek. Sürecin geldiği aşama ve atılabilecek yeni adımlar ele alınacak.

ABD–İran gerilimi izleniyor

Ankara’nın yakından takip ettiği ABD–İran hattındaki gelişmeler de gündemde olacak. ABD’nin Ortadoğu’daki askeri hareketliliği ve olası bir İran saldırısının bölgesel etkileri Kabine’de değerlendirilecek. Türkiye’nin diplomatik girişimleri ve temasları da toplantının başlıkları arasında yer alacak.

Ekonomi başlığı: Enflasyon ve fiyat istikrarı

Kabine’nin önemli gündem maddelerinden biri de ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele süreci ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Ocak ayı enflasyon verileri çerçevesinde mevcut tablo değerlendirilecek.

Gazze Barış Kurulu çalışmaları

Gazze Barış Kurulu’nun yürüttüğü çalışmaların da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye’yi temsilen diplomatik temasları sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın son gelişmelere ilişkin Kabine üyelerine bilgi sunabileceği belirtiliyor.

Öte yandan yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine toplantısına ilk kez katılacak.