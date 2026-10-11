Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra ekonomi gündemi değerlendirilecek.

Kabinenin öncelikli başlıklarından biri tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili yürütülen süreç olacak. Tasfiye edilen fonlarda yatırımı bulunanlara yapılacak ara ödemeler ve Fon Kurulunun gerçekleştirdiği 4. toplantının sonuçları değerlendirilecek.

Yatırımcılara yapılacak ödemeler ile fonların tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren 9 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.

Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ele alınacak

Kabinenin bir diğer gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulunun süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanlarını belirlemesinin ardından gelinen aşama değerlendirilecek.

Örgütün silah bırakma takvimindeki son durumun da güvenlik kurumlarından gelen veriler doğrultusunda toplantıda ele alınması bekleniyor.

Dış politika başlıkları kapsamında ABD ile İran arasındaki gelişmeler ve devam eden temas trafiği değerlendirilecek. Gazze’deki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da Kabinenin gündeminde yer alacak.

Ekonomideki gelişmeler değerlendirilecek

Toplantının ekonomi gündeminde enflasyon ve fiyat istikrarına yönelik gelişmeler öne çıkacak. Yıllık enflasyonun yüzde 29,73 olarak açıklanmasının ardından Orta Vadeli Program kapsamında önümüzdeki dönemde atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.