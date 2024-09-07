Kaçak maden ocağında bir işçi can verdi
Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçinin kaldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatıldı. 51 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
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Zonguldak'ta Dilaver Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük oluştu. Çalışanlardan Hasan Yılmaz (51) göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ile AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, incelemelerin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.