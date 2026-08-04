Kademeli emeklilik çıkacak mı, geliyor mu? Kademeli emeklilikte son durum nedir?

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan kademeli emeklilik konusunda beklentiler devam ederken, gözler hükümetin açıklamalarında... Milyonlar mitinglerde, sosyal medya platformlarında seslerini duyurmaya çalışırken "Kademeli emeklilik çıkacak mı" sorusu gündemden düşmüyor.

Kademeli emeklilik çıkacak mı?

Şu an için hükümet kanadında somut bir adım atılmış değil. Uzmanlar seçim öncesi bir adım atılacağını belirtiyor.

Dünya Gazetesi Yazarı Özgür Erdursun da şu an için hükümetin bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmasının bulunmadığını belirtiyor. Erdursun, 8 Eylül 1999 (EYT sınırı) sonrasında sigortalı olanlar için bir gün farkla yıllarca emekli olamama durumunun %100 bir adaletsizlik olduğunu vurgularken düzenlemenin kısa vadede değil, ancak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde seçim veya referandum gibi süreçlerin öncesinde daha yoğun bir şekilde gündeme geleceği ve nihayetinde bir yasal düzenlemenin yapılacağı öngörüyor.