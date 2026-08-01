Kadıköy'de ulaşım değişiyor! Rıhtım'daki otobüs peronları kaldırılıyor, 26 hat Uzunçayır'a taşınacak

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Kadıköy'de toplu ulaşımı yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında hazırladığı teklif, UKOME toplantısında kabul edildi. Kararla birlikte Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları kaldırılırken, çok sayıda otobüs hattı Uzunçayır Peron Alanı'ndan hizmet vermeye başlayacak.

İBB'nin açıklamasına göre yeni düzenleme kapsamında Kadıköy Rıhtım'da bulunan otobüs yoğunluğu azaltılacak. Kaldırılan peronlardan hizmet veren 26 otobüs hattı, bundan sonra Uzunçayır Peron Alanı'ndan hareket edecek. Yolcular ise Uzunçayır üzerinden Kadıköy Merkez'e ulaşıp diğer toplu taşıma sistemlerine aktarma yapabilecek.

286 otobüs ve binlerce sefer bölgeden çekilecek

Yeni ulaşım planıyla birlikte 286 otobüs ve günlük 2 bin 461 sefer, Kadıköy Rıhtım Peron Alanı ile Kadıköy içinden kaldırılacak. Düzenlemenin temel amacı, bölgedeki otobüs trafiğini azaltarak meydandaki yaya hareketliliğini artırmak ve ulaşımı daha düzenli hale getirmek olarak açıklandı.

Hedef daha geniş yaya alanları oluşturmak

İBB, Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte meydan ve çevresinde daha geniş yaya alanları oluşturmayı hedefliyor. Yeni ulaşım düzenlemesinin, hem trafik akışını rahatlatması hem de Kadıköy sahilindeki yoğunluğu azaltması bekleniyor. Hatların taşınacağı Uzunçayır Peron Alanı da proje kapsamında havadan görüntülendi.