"Kadın konusu siyaset üstüdür”

27 Temmuz 2018

ANKARA (DÜNYA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Jülide Sarıeroğlu, konuya siyaset ve ideolojiler üstü yaklaşacaklarını belirterek, “Çözüm odaklı, ortak akılla, diyalog ve istişareyle çözüm için gayret göstereceğiz." dedi.

KEFET Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplandı. Sarıeroğlu üyelere hitaben yaptığı konuşmada, komisyonun ilk kurulduğu günden itibaren önemli çalışmalar yaptığını, yeni dönemde bunları daha ileri taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Sarıeroğlu, “Komisyonumuzda tüm Türkiye'yi temsil eden, tüm bölgelerimizden, farklı disiplinlerden, geçmişlerden, tecrübelerden çok güçlü temsilcilerimiz var. Bu dönemde bu büyük bir fırsat olacak. Siyaset üstü bir mesele olan kadın konusunda, ideolojiler üstü bir bakış açısıyla çözüm odaklı, ortak akılla, diyalog ve istişareyle çözüm için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Toplantıda, katip üyelik için seçim de yapıldı ve bu göreve HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu seçildi.