Kadın müşterilere "Canım, balım" diyordu... Yargıtay son noktayı koydu

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Bir restoranda müdür olarak görev yapan çalışanın kadın müşterilere ve iş arkadaşlarına yönelik davranışları yargıya taşındı. "Canım", "balım", "bekar mısın?" gibi ifadeler kullandığı ve çalışma ortamını huzursuz ettiği iddia edilen restoran müdürü, işten çıkarılmasının ardından mahkemeye başvurdu. Ancak davanın sonunda Yargıtay, işvereni haklı buldu.

Restorandaki davranışlar işten çıkarılma gerekçesi oldu

Dosyaya göre restoran müdürünün kadın müşterilere ve çalışanlara sık sık samimi hitaplarda bulunduğu, bazı kişilere fiziksel temasta bulunduğu ve uygunsuz ifadeler kullandığı yönünde şikâyetler yapıldı.

İşveren, bu davranışların iş yerindeki huzuru bozduğunu ve çalışma düzenini olumsuz etkilediğini belirterek iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu'nun haklı fesih hükümleri kapsamında sona erdirdi.

Eski müdür suçlamaları kabul etmedi

İşten çıkarılan restoran müdürü ise kendisine yöneltilen iddiaları reddetti.

Müşterilere bu şekilde hitap etmediğini savunan davacı, iş yerindeki çalışanlar arasında yapılan sohbetlerin yanlış yorumlandığını öne sürdü. Ayrıca yazılı savunmasının alınmadığını ve SGK'ya bildirilen işten çıkış kodunun değiştirilmesini talep ederek İş Mahkemesi'nde dava açtı.

İşveren: Çalışanlar defalarca şikâyette bulundu

İşveren ise mahkemeye sunduğu savunmada, üç ayrı çalışanın yazılı bildirimde bulunduğunu belirtti.

Savunmaya göre restoran müdürü, çalışma arkadaşlarına "aşkım", "canım" gibi ifadeler kullanıyor, bazı çalışanlara fiziksel temasta bulunuyor ve kadın müşteriler hakkında "Bekâr mı?", "Bana ayarlar mısın?" şeklinde rahatsız edici sözler sarf ediyordu.

İşveren ayrıca çalışanın bu davranışları nedeniyle uyarıldığını, ancak uyarılara rağmen aynı tavırlarını sürdürdüğünü ifade etti.

İlk derece mahkemesi işvereni haklı buldu

İş Mahkemesi, tanık beyanları ve dosyadaki delilleri değerlendirerek iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti.

Mahkeme, SGK işten çıkış kodunun değiştirilmesi talebini de reddetti. Davacının istinaf başvurusu da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kabul edilmedi.

Yargıtay kararı kesinleştirdi

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine inceleme yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de alt mahkemelerin kararını hukuka uygun buldu.

Yüksek Mahkeme, tarafların sunduğu deliller, tanık beyanları ve uygulanması gereken hukuk kuralları birlikte değerlendirildiğinde kararın usul ve yasaya uygun olduğu sonucuna vardı.

Böylece restoran müdürünün tazminatsız işten çıkarılmasına ilişkin karar oy birliğiyle kesinleşmiş oldu.