Kadir İnanır öldü mü, yaşıyor mu? Kadir İnanır sağlık durumu nasıl?
Kadir İnanır haftalardır hastanede tedavi görüyor. Bugün ünlü sanatçı hakkında "öldü" iddiası ortaya atıldı. Hayranları yapılan paylaşımlar sonrası gerçeği öğrenmek için "Kadir İnanır öldü mü, yaşıyor mu" diye soruyor.
Kadir İnanır, geçtiğimiz haftalarda başladığı hastane sürecinde tedavisini sürdürüyor. Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada çeşitli iddialar dolaşmaya başladı. Bugün özellikle sosyal medyada hızla yayılan "öldü" iddiaları büyük panik yarattı. Peki bu iddilar gerçek mi?
Kadir İnanır öldü mü?
77 yaşındaki Kadir İnanır ile ilgili ortaya atılan "öldü" iddası gerçeği yansıtmıyor. İnanır'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.
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