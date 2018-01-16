Kaftancıoğlu'dan Erdoğan'a yanıt

16 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grubunda ağır ithamlarda bulunduğu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, başta Erdoğan olmak üzere yargı önünde hesaplaşacağım diyerek şu paylaşımlarda bulundu:

Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan şahsımı hedef almış olması benim açımdan çok memnuniyet verici olup, kendisine çok teşekkür ederim.

Şahsımla ilgili yalan, yanlış iftira ve iddialarda bulunması, hedef göstermesi ise içinde bulunduğu durumun acziyetini göstermesi açısından manidardır.

Şahsi ikballeri uğruna devlet ve devlet kurumlarının yalan dolanlarla bu derece itibarsızlaştırılmasına vesile olanlarla başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yargı önünde hesaplaşacağım.

Son söz: korkunun ecele faydası yoktur! Halkız, haklıyız, kazanacağız...

Evet Kemal Kılıçdaroğlu’nun milyon dolarlık şirketi olan eniştesi, paraları sıfırlayan çocukları, emrinde MİT’i yok ama aslanlar gibi fikirlerine ve inancına sahip çıkan bir il başkanı ve örgütü var! O nedenle güçlüyüz ve o nedenle korkuyorlar!

Erdoğan: Münbiç'ten başlayarak terör yuvalarını dağıtacağız