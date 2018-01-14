Kaftancıoğlu'ndan soruşturmayla ilgili ilk açıklama

14 Ocak 2018

Dün yapılan CHP 36. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni 325 oyla kazanan Canan Kaftancıoğlu'na soruşturma açıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı belli oldu

Edinilen bilgiye göre, Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda terör propagandası yaptığı iddia edilerek ihbarda bulunuldu. Söz konusu paylaşımları incelemeye alan başsavcılık, paylaşılan tweetleri tutanak altına alarak Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlattı. CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, "PKK ve DHKP-C propagandası", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını aşağılamak", "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamalarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaftancıoğlu, Twitter'dan açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmanın ardından Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kaftanoğlu açıklamasında, "Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA