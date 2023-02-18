Kahramanmaraş depremleriyle ortaya çıkan enkazın nereye döküleceği belli oldu

Türkiye, Kahramanmaraş depremleriyle birlikte yaşanan felaketin sarsıcı etkisini yaşıyor. Can kaybı sayısı 40 bine yaklaşırken, on binlerce vatandaşın depremde yaralandı. Deprem nedeniyle şehirlerde büyük enkaz yığınları ortaya çıktı. Bu enkazların ne yapılacağına ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratlarının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ile bir araya geldiği öğrenildi.

Maden sahaları incelendi

Çevre ve Enerji bakanlıkları uzmanları ile MAPEG yöneticilerinin yaptığı değerlendirmede, deprem bölgesindeki enkazın bertarafı için atıl durumdaki açık maden sahalarının düşünüldüğü ve incelendiği belirtildi.

Depremden zarar gören bölgede 20 bin maden sahasının bulunduğunu söyleyen uzmanlar, uydu görüntüleri ile her bir sahanın ve kapasitesinin incelendiğini anlattılar. İnceleme sonucunda enkazın doldurulması planlanan maden sahalarının bir listesinin hazırlandığı kaydedildi.

Enkaz, Erciyes Dağı büyüklüğünde

4T (Temiz çevre, temiz enerji, temiz tarım ve temiz beslenme) Platformu Başkanı ve atık yönetimi uzmanı Ali Rıza Öner bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, bölgede Erciyes Dağı büyüklüğünde Enkaz yığını ortaya çıktığını belirterek, bu yığını ortadan kaldırmak için arayışların sürdüğünü söyledi.