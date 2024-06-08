Kahramanmaraş'ta 150 dönüm buğday tarlası yandı
Şekeroba Mahallesi Sağlık Ovası'nda buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm buğday tarlası zarar gördü.
AA
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Rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara sıçrayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve köy koruyucularınca yapılan 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangında yaklaşık 150 dönüm ekili arazi zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.