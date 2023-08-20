Kahramanmaraş'ta artık çadırda kalan kimse yok

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, depremin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasıyla afetzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalara geçildiğini söyledi.

Bu kapsamda barınma sorununun çözümüne yönelik kent genelinde 29 ayrı noktada 49 çadır kent oluşturulduğunu ve bu alanlara 7 bin 153 çadır kurulduğunu belirten Temur, yaklaşık 30 bin 217 vatandaşın ilk etapta çadırlara yerleştirildiğini ifade etti.

Son kısmı da kaldırıldı

Temur, bu hafta itibarıyla kentte çadır kentlerde yaşamın sona erdiğine işaret ederek, "Bölgede oluşturulan çadırlarımızın son kısmını hafta içinde kaldırdık. Buradaki vatandaşlarımızın çoğunluğu konteynere yerleştirildi, bir kısmı ise kira yardımı almak suretiyle eve yerleştirildi." diye konuştu.

Kent genelinde 46 konteyner kent oluşturulduğunu, tamamının klimalı ve eşyalı olarak afetzedelere teslim edildiğini ifade eden Temur, afetzedelerin olumsuzluk yaşamaması adına ekiplerin gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

'Konteynerlerde 56 bin 302 vatandaşımız barınıyor'

Temur, depremzedelerin daha düzenli ve iyi şartlarda hayatlarını devam ettirebilmeleri için hızlı bir şekilde kurulmuş olan konteyner kentlere tahliyelerinin yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çadırlarımız tahliye edilmiş olup, sökülmüştür. Çadır alanlarının altyapı ve üstyapı bakımları ve temizliği yapılarak alanlar boşaltılmıştır. İl genelinde kurulu 46 konteyner kentte 16 bin 595 konteyner oturuma açılmış, bu konteynerlerde halihazırda 56 bin 302 vatandaşımız barınıyor. Tüm konteynerlerde klima kurulumu yapılmıştır. Konteynerlerimizde mini buzdolabı, termosifon, elektrikli ocak, ranza, yatak, battaniye, yastık, nevresim takımı, ısıtıcı, halı, çamaşır kurutma askısı, çöp kovası, çekyat, sandalye, katlanır masa, aile mutfak seti, hijyen seti ve genel temizlik araç gereçleri hazır bulunmaktadır. Daha iyisi için çalışmalarımıza devam ediyoruz."