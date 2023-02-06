Kahramanmaraş'ta büyük deprem: Kızılay Başkanı'ndan 'acil çağrı'

Kahramanmaraş ve Gaziantep büyük depremle sarsıldı. Yıkım ve hasarın oluştuğu şehirlere ilişkin olarak Kızılay Başkanı, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin doğusunu etkileyen şiddetli depremler peş peşe oldu. Kahramanmaraş'ta 7,4, Gaziantep'te ise 6,4 şiddetinde deprem medyana geldi. Depremler sonucu bazı binalarda yıkım oluşurken bazılarında da hasar meydana geldi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık depreme ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu. Kınık "Bölgeden ciddi yıkım ve hasar bilgileri geliyor, bu şiddetli depremin artçıları da şiddetli ve hasarlı binaları yıkıcı etkide olabilir. Lütfen hasarlı binaları terk edelim ve Afad uyarılarını takip edelim. Geçmiş olsun" dedi.

Kınık ayrıca canlı yayın bağlantısında "Büyük geçmiş olsun. 78 vilayetimizde hissedildi, beklediğimiz fay kırıldı. Şubelerimiz sahaya intihal etti. Koordinasyon için bölgeye intikal ediyoruz. Güçlü ve şiddetli bir deprem, sakın ha eşyalarını almak için binalara girmesinler. Hasar olan binaları terk etmek lazım. Uyarıları dikkate almak lazım. Tüm ulusal imkanlarımızı bölgeye intikal ediyor, mobil araçları ve kan sevkiyatını planlıyoruz. Muhtarları arıyoruz, çok ciddi bir yıkım var. Devletimiz güçlüdür bunun altından kalkar. Türkiye olarak o tarafa seferber oluyoruz. AFAD bizi yönlendirecek, çadır ve kan hizmetleri konusunda bölgedeki ihtiyaçları tarıyoruz. Bütün kapasitemizi bölgeye seferber ettik" değerlendirmesini yaptı.