SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem felaketi! - Depremle ilgili son gelişmeler

Son dakika gelişmesi...

Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana daha kaydedildi.

Türkiye'nin büyük bölümünde hissedilen deprem nedeniyle Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman, Adana'da yıkılan binalar oldu.

Kahramanmaraş depreminin ardından saat saat yaşanan son gelişmeler şöyle

17.00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye genelinde tüm illerdeki tüm okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı.

16.34

AFAD: 7,7’lik depremde can kaybı sayısı 1121’e yükseldi. 7634 yaralı var.

16.28

ABD Başkanı Biden: Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin yol açtığı can kaybı ve tahribat nedeniyle derin üzüntü içindeyim. Ekibime her türlü yardımı sağlama talimatı verdim.

16.03

Adalet Bakanı Bozdağ deprem bölgesinde son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Bozdağ, “Baş sağlığı diliyorum. Devletimiz, Türkiye’mizin deprem yaşayan tüm illerinde seferber olmuştur. Hem AFAD hem Kızılay hem emniyet hem gönüllüler pek çok açıdan büyük bir seferberlik içinde” dedi.

15.30

AFAD: “Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmektedir. Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi koordinasyon sağlamak üzere görevlendirilmiştir.”

15.23

AFAD saat 15.02 ve 15.13’te iki ayrı deprem meydana geldiğini bildirdi. Açıklamaya göre Kahramanmaraş Göksun’da 5,9; Kahramanmaraş Nurhak’ta ise 5,1 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

15.02

AFAD Başkanı açıklamalarda bulunuyor: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 1014.

14.50

AFAD: Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır."

13.30

Türkiye'nin büyük bölümünden hissedilen yeni depremin merkez üssünün Elbistan ilçesi olduğu bildirildi. AFAD, saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

13.25

Son dakika gelişmesi... Şanlıurfa'da televizyon kanallarının canlı yayını sırasında bir deprem daha meydana geldi. Deprem Ankara, Adana ve Malatya'dan da hissedildiği belirtildi.

13.04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Merkezi'nde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu ana kadar tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtulan vatandaşımız 2 bin 470'i bulmuştur" ifadelerini kullandı.

12.50

AFAD: Bu sabah 04:17’de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir.

12.08

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda yıkım meydana gelmediğinin tespit edildiğini açıkladı.

12.05

Malatya Valiliği: Malatya merkezinde Pınarbaşı Kaptaş’tan içme suyu alan vatandaşlarımız ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunu içmemeleri gerekmektedir.

11.55

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen bölgelerde eğitime ara verildiğini açıkladı. YÖK tarafından yapılan açıklamada ise "10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir." denildi.

11.48

Bakan Akar: "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz"

11.00

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta okullar tatil edildi.

10.40

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır.

10.32

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, depremin ardından Türkiye'ye gönderilen arama ve kurtarma ekiplerinin yola çıktığı bildirildi.

10.10

AFAD: "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş’ta 70, Gaziantep’te 80, Şanlıurfa’da 13, Diyarbakır’da 14, Adana’da 10, Adıyaman’da 13, Osmaniye’de 20, Hatay’da 4, Kilis’te 8 ve Malatya’da 47 olmak üzere toplam 284 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 2323 vatandaşımız yaralanmıştır."

10.05

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Toplamda 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralımız var."

09.57

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde hasar gören Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası ulaşıma kapatıldı.

09.54

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'tan arama kurtarma ekipleri, deprem bölgesine hareket etti.

09.45

Türkiye yeni haftaya Kahramanmaraş merkezli deprem faciasıyla başladı. Depremin etkileri yakından izlenirken, piyasalarda yeni hafta yatay seyirle başladı.

09.41

Borsa İstanbul, deprem dolayısıyla 8 şirketin hisselerinde işlemlerin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

09.20

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, deprem sonrası enkaz altında kalanlar arasında kendi ailesinden fertlerin de bulunduğunu duyurdu.

08.24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından etkilenen illerin valilerini arayarak bilgi aldı. Erdoğan, "Deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz" açıklamasında bulundu.

08.15

Depreme ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 'Türkiye ve Suriye'ye müdahale seçeneklerinin değerlendirileceği' belirtildi.

08.00

Gaziantep Valisi Gül: Gaziantep'te 531 göçük var. İlk andan itibaren 657 ihbarın tamamı değerlendirildi.

07.45

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

07.20

İletişim Başkanlığı: Tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatları açılmıştır.

07.00

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.

07.00

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

06.00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz" mesajını paylaştı.

05.40

Depremin ardından açıklamada yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

05.15

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. Şu an son gelen artçı 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik. Hatay, Maraş, Osmaniye, G.Antep, Adıyaman bunlar daha çok etkilendiler. Depremden sonra Adana, Diyarbakır, Kilis'te bir etkinlik söz konusu. Yıkılan binalar var ama diğer iller kadar etkinlik yok. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şu anda AFAD'dayız ve buradan tüm sevkiyatı koordine etmeye çalışıyoruz. Bütün arama ekipleri bölgelere doğru yönleniyor." ifadelerini kullandı.

05.05

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek "İlimizdede hissedilen depremde şu ana kadar her hangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir. Bütün ekiplerimiz alanda tarama çalışmaları devan etmektedir.Vatandaşlarımızdan panik yapmamaları ve araçlarla dışarı çıkarak trafik oluşturmamalarını rica ediyoruz" dedi.

04.55

Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Kıymetli hemşehrilerim, şu ana kadar ilimizde herhangi bir yıkım ihbarı almadık. Sükunetle hareket edelim. Trafikte yoğunluk oluşturmayalım. Çok geçmiş olsun” dedi.

04.42

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim Geçmiş olsun..." mesajını paylaştı.