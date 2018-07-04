Kalın'dan kabine ve kararname açıklaması
Kalın, "Meclisteki yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanacağı zaman aralığında ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 9 Temmuz günü açıklanacağını bildirdi.
Kalın, "Meclisteki yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanacağı zaman aralığında ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 9 Temmuz günü saat 18.00'de "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nin yapılacağını açıkladı.
Kaynak: AA