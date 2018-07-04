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Kalın'dan kabine ve kararname açıklaması

Kalın, "Meclisteki yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanacağı zaman aralığında ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanacaktır." dedi.

Kalın'dan kabine ve kararname açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 9 Temmuz günü açıklanacağını bildirdi.

Kalın, "Meclisteki yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanacağı zaman aralığında ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 9 Temmuz günü saat 18.00'de "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nin yapılacağını açıkladı.

Kaynak: AA

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