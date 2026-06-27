KANDİL TARİHİ: 2026 Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

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İslam dünyasında manevi değeri yüksek gecelerden biri olan Mevlid Kandili için geri sayım sürüyor. Kandil gecelerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, araştırma yaparken sık sık "2026 Mevlid Kandili ne zaman" sorusu geliyor.

2026 Mevlid Kandili ne zaman?

Hicri takvime göre 11 Rebiülevvel 1448 tarihine denk gelen Mevlid Kandili, miladi takvimde 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S) dünyaya teşrif ettiği gündür. Yılın ilk kandili olan Mevlid Kandili, duaların ve ibadetlerin kabul edildiği mübarek günlerdendir. Bu gecede bol bol dua edilmesi öneriliyor.