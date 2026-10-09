Kapıkule'de 67 canlı piton cinsi yılan yakalandı
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde 67 piton cinsi canlı yılan ele geçirildi.
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Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen yabancı plakalı otomobil gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine X-ray taramasına sevk edildi.
Şüphelilerin taramaya giderken çöpe attıkları poşetler incelendi.
Poşetlerde çorapların içerisine konulmuş 67 canlı piton cinsi yılan bulundu.
Sırbistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilere 948 bin 739 lira ceza uygulandı.
Yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA