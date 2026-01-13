Kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında son durum

İstanbul’a içme suyu sağlayan barajların ortalama doluluk seviyesi, son günlerde etkili olan yağışların ardından artış göstererek yüzde 22,90’a çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık’ta yüzde 17,12’ye kadar gerileyen baraj doluluk oranı, yağışlarla birlikte yükselişe geçti. Yılbaşından bu yana baraj havzalarına düşen 72,56 milimetrelik yağış, doluluk oranını yüzde 4,36 artırdı.

İstanbul barajlarında doluluk oranları

Bugün itibarıyla barajlardaki su oranı yüzde 22,90 olarak kayıtlara geçti. Baraj bazında doluluk oranları; Ömerli’de yüzde 29,98, Darlık’ta yüzde 36,88, Elmalı’da yüzde 71,17, Terkos’ta yüzde 16,43, Alibey’de yüzde 17,92, Büyükçekmece’de yüzde 17,36, Sazlıdere’de yüzde 14,38, Istrancalar’da yüzde 43,95, Kazandere ve Pabuçdere’de ise yüzde 7,83 olarak ölçüldü.

Toplam 868 milyon 683 bin metreküp depolama kapasitesine sahip baraj ve göletlerdeki mevcut su miktarı 198,71 milyon metreküp olarak hesaplandı. Barajların yanı sıra kente bu yıl Melen’den 23,26 milyon, Yeşilçay’dan da 8,39 milyon metreküp olmak üzere toplam 31,65 milyon metreküp su temin edildi.

Dün İstanbul’da günlük su tüketimi 2 milyon 979 bin metreküp olarak gerçekleşti. Şehre verilen suyun 2 milyon 423 bin metreküpü regülatörlerden, 556 bin metreküpü ise barajlardan sağlandı.

Son 10 yılın en düşük seviyesi

İSKİ verilerine göre 13 Ocak tarihli baraj doluluk oranları; 2016’da yüzde 65,11, 2017’de yüzde 64,06, 2018’de yüzde 66,26, 2019’da yüzde 90,06, 2020’de yüzde 52,8, 2021’de yüzde 24,66, 2022’de yüzde 51,73, 2023’te yüzde 31,44, 2024’te yüzde 57,9, 2025’te yüzde 42,89 ve 2026’da yüzde 22,90 olarak kaydedildi.