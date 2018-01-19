Kar yağışı ve çalışmalar ulaşıma engel oluyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bazı kesimlerde devam eden çalışmalar ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığını açıkladı.

KGM'den yapılan açıklamaya göre, Konya-Antalya yolunun Seydişehir-Akseki kesimi (Alacabel mevkisi), Erzurum-Çat-Bingöl, Ereğli-Ulukışla, Karaman-Mut (Sertavul Geçidi), Kangal-Gürün, Şarkışla-Kaynar-Pınarbaşı, Köprüköy-Horasan-Eleşkirt-Ağrı, Kangal-Alacahan-Hekimhan, Tunceli-Pülümür, Köprüköy-Hınıs, Karayazı-Elmalıdere, Ağrı-Cumaçay-Kağızman ve Kangal-Divriği-Arapgir yollarının kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

Karne günü 6 ilde kar tatili

Bu arada, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunun birinci kilometresinde 31 Ocak'a kadar Serbest Geçiş Sistemi (SGS) montaj çalışması yapılacağından ulaşım İzmir yönüne doğru gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı-Karapürçek Kavşağı kesiminde görüntü bariyeri çalışması nedeniyle Samsun Kavşağı-Karapürçek Kavşağı istikametinden sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 8 Şubat'a kadar soldaki iki şeritten kontrollü olarak sürdürülecek.

Doğankent-Gümüşhane yolunun 4 ila 35 kilometrelerinde bulunan Günyüzü-2, Günyüzü-1, Elceğiz, Taşlıca, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle 9 Şubat'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak işleyecek.

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 9. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle trafik alternatif güzergahlardan ilerliyor.