Kar yağışı ve çalışmalar ulaşıma engel oluyor
Karayollarının bazı kesimlerinde kar ve tipinin yanı sıra devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bazı kesimlerde devam eden çalışmalar ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığını açıkladı.
KGM'den yapılan açıklamaya göre, Konya-Antalya yolunun Seydişehir-Akseki kesimi (Alacabel mevkisi), Erzurum-Çat-Bingöl, Ereğli-Ulukışla, Karaman-Mut (Sertavul Geçidi), Kangal-Gürün, Şarkışla-Kaynar-Pınarbaşı, Köprüköy-Horasan-Eleşkirt-Ağrı, Kangal-Alacahan-Hekimhan, Tunceli-Pülümür, Köprüköy-Hınıs, Karayazı-Elmalıdere, Ağrı-Cumaçay-Kağızman ve Kangal-Divriği-Arapgir yollarının kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.
Bu arada, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunun birinci kilometresinde 31 Ocak'a kadar Serbest Geçiş Sistemi (SGS) montaj çalışması yapılacağından ulaşım İzmir yönüne doğru gidiş-geliş olarak sağlanacak.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı-Karapürçek Kavşağı kesiminde görüntü bariyeri çalışması nedeniyle Samsun Kavşağı-Karapürçek Kavşağı istikametinden sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 8 Şubat'a kadar soldaki iki şeritten kontrollü olarak sürdürülecek.
Doğankent-Gümüşhane yolunun 4 ila 35 kilometrelerinde bulunan Günyüzü-2, Günyüzü-1, Elceğiz, Taşlıca, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle 9 Şubat'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak işleyecek.
Şanlıurfa-Akçakale yolunun 9. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle trafik alternatif güzergahlardan ilerliyor.
Kaynak: AA