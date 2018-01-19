Karne günü 6 ilde kar tatili

Karaman
Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Karaman’da görülen yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı taşıma kapsamındaki öğrencilerin eğitimine 19 Ocak 2018 Cuma günü ara verilmiştir. Öğrencilerimiz Cuma günü izinli sayılacaktır" denildi.
Niğde
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Sivas
Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karnelerin verileceği bugün il merkezinde okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı Sivas merkezdeki okulların ve özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin bugün tatil edilmesine karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelliler ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Ayrıca, Sivas Valisi Davut Gül'ün talimatıyla karneleri öğrenci velilerinin alabileceği ifade edildi.
Bayburt
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "Bugün öğleden sonra ve yarın İl genelinde fırtına beklendiğinden Valiliğimizin talimatı ile taşımalı öğrencilerimize 1,5 gün tatil verilmiştir. Bugün öğleden sonra taşımalı öğrencilerimizin karneleri verilecektir."
Nevşehir
Nevşehir valiliği de tatil haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.
Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "İlimizde yoğun kar yağışı nedeniyle 09 OCAK 2017 günü Nevşehir merkezi ve tüm ilçelerinde okullar bir gün tatil edilmiştir" denildi.