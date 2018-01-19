Karne günü 6 ilde kar tatili

Bolu'da yoğun kar yağışı etkili olurken, bugün okullar tatil edildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu ili genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin 19 Ocak Cuma günü tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri 19 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yarıyıl tatiline başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ancak yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildiği açıklandı.

Karaman

Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Karaman’da görülen yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı taşıma kapsamındaki öğrencilerin eğitimine 19 Ocak 2018 Cuma günü ara verilmiştir. Öğrencilerimiz Cuma günü izinli sayılacaktır" denildi.

Niğde

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi.



Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sivas

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karnelerin verileceği bugün il merkezinde okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı Sivas merkezdeki okulların ve özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin bugün tatil edilmesine karar verildiği bildirildi.



Açıklamada, kamuda çalışan engelliler ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Ayrıca, Sivas Valisi Davut Gül'ün talimatıyla karneleri öğrenci velilerinin alabileceği ifade edildi.

Bayburt

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "Bugün öğleden sonra ve yarın İl genelinde fırtına beklendiğinden Valiliğimizin talimatı ile taşımalı öğrencilerimize 1,5 gün tatil verilmiştir. Bugün öğleden sonra taşımalı öğrencilerimizin karneleri verilecektir."

Nevşehir

Nevşehir valiliği de tatil haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "İlimizde yoğun kar yağışı nedeniyle 09 OCAK 2017 günü Nevşehir merkezi ve tüm ilçelerinde okullar bir gün tatil edilmiştir" denildi.