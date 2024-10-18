Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen noktalara dikkat!
TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, sürücüler 21.00-07.00 saatlerinde diğer istikamete yönlendiriliyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen tüm kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması önem taşıyor. İşte çalışma yapılan noktaların listesi...
İzmir Çevre Otoyolu'nun Otogar Kavşağı kesimi 2-6. kilometrelerinde refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışması sebebiyle 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritlerden sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.
Düzce-Bolu yolunun 10-11. kilometrelerinde taş duvar yapımı ve platform düzenlemesi çalışmaları nedeniyle Düzce-Bolu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten izin veriliyor.
Kayseri-Niğde yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Sivas-Zara yolunun 11-16, Seydikemer-Söğüt yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım işleri dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde TCDD'nin üst geçit çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışması dolayısıyla 07.00-19.00 saatlerinde Trabzon-Maçka istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.