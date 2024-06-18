Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimi 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları kapsamında Osmaniye istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşıma Adana istikametinde iki yönlü (gidiş-geliş) olarak ve kontrollü şekilde izin veriliyor.

Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Isparta-Ağlasun yolunun 14. kilometresinde hidrolik sanat yapısı çalışmaları devam ettiğinden Isparta-Ağlasun gidiş istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım Ağlasun-Isparta gidiş istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Malatya-Sivas yolunun 60. kilometresinde yeni Tohma Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma eski Tohma Köprüsü üzerinden kontrollü olarak izin veriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 24-28. kilometrelerinde yol yapım çalışması devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 24-25. kilometrelerinde tünel bağlantı yollarında yapılan çalışmalar dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı - Gümüşhane-Bayburt yolunun 44-54. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapılmakta olan oto korkuluk imalat çalışması nedeniyle 07.00-19.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.