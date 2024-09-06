Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arasında (Bolu Dağı Tüneli dahil 23 kilometre) İstanbul istikametinde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde 4 genleşme derzinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 Devlet yoluna aktarılarak Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola bağlanılıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli-İzmit kavşakları arası kuzey taşıma yolunda (Ankara-İstanbul istikameti) bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılacak. Çalışma süresince trafik akışı Güney taşıma yolundan İstanbul-Ankara istikameti iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanacak.

TAG Otoyol'unun Osmaniye Kavşağı-Düziçi Kavşağı kesimi 12-17. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle şerit aktarımı yapıldığından, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Saray-Büyükçekmece yolunun 0-3. kilometrelerinde kavşak ve kavşak kollarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacak olup ulaşım, 3 kilometre ileride yer alan köprülü kavşaktan sağlanacak.

Refahiye-Erzincan yolunun 4-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 13-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 0-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmalarına başlandığından yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak çalışması nedeniyle şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 52, 59 ve 60. kilometrelerindeki Osmanlı, Sümbüllü-2 ve Sümbüllü-3 köprülerinde yapılan derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.