“Karadeniz girişimiyle küresel açlık krizini önledik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle düzenlenen ve 2023 teması “Su hayattır, su gıda demektir.

Kimseyi geride bırakma” olarak belirlenen Dünya Gıda Günü Ana Etkinliği’ne video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu önemli tema altında düzenlenecek etkinliklerin hayat kaynağı suya ilişkin farkındalığı artıracağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin en önemli başlıkları arasında yer alan “2030’da sıfır açlık” yaklaşımından giderek uzaklaştığını vurgulayarak, “Tarım ve Gıda Örgütü değerlendirmelerine göre, dünyada her 9 kişiden 1’i açlıkla boğuşuyor. Hâlbuki dünya genelinde yıllık olarak 4 ile 5 milyar ton gıda üretilmektedir.

Bu miktarın 2050 yılı için öngörülen dünya nüfusuna bile yeteceği hesaplanırken maalesef günümüz dünya nüfusuna kâfi gelmiyor. Çünkü dünya genelinde her saniye üretilen 127 ton gıdanın 21 tonu zayi oluyor. Bu rakam bizlere şu an açlık çeken 735 milyon insanı tam 4 kez doyurabileceğimizi ifade ediyor” diye konuştu.

“Gıda israfına son verelim’’

Son dönemde Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede yaşanan savaş ve çatışmaların gıda krizini derinleştirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birleşmiş Milletler ile birlikte başlattığımız Karadeniz girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyon ton tahılın sevkini sağlayarak, küresel açlık krizinin önüne geçtik.

Başta Afrika olmak üzere açlık tehlikesi ile karşı karşıya olan coğrafyaların yükünü hafifletecek çabalarımızı devam ettiriyoruz. Kalkınma yardımlarında dünyanın en cömert ülkeleri arasında yer alan Türkiye’nin gıda ve su krizinin çözümünde de sorumluluk üstlenmekten çekinmeyeceğini ifade etmek istiyorum. Yarın değil bugünden, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nden başlayalım, gıdamızı koruyalım, gıda israfına son verelim” dedi.