Karahan: Dün yapılan görüşmeler olumlu geçti

25 Ekim 2017

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Hatice Karahan, ABD ile yaşanan vize krizi devam ederken Cumhurbaşkanlığı'nda ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi (ATC) heyetleri ile dün yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bir çalışanın devam eden bir "FETÖ" soruşturması kapsamında tutuklanması, bir başka çalışanın da ifadeye davet edilmesi Washington yönetiminin tepkisine neden olmuş, ABD Türkiye'deki misyonlarında göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya alma kararı vermişti.

Ankara da bu adıma aynı şekilde karşılık verirken, iki ülke dışişleri bakanlıklarından heyetler geçen hafta bu konuyu görüşmek üzere biraraya geldi; ancak henüz iki tarafın da vize hizmetlerinde normal uygulamaya dönülmedi.

Bu ortamda Türkiye'yi ziyaret eden heyetle Erdoğan'ın görüşmesini Reuters ile yaptığı söyleşide değerlendiren Karahan, "ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi (ATC) heyetleri, Türkiye'de yapacakları temaslar kapsamında Cumhurbaşkanımızla da görüşme taleplerini iletmişlerdi. ABD ile yaşanan vize süreci devam ederken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen bu görüşme, Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik bağların anlam ve önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu" dedi.

"Toplantı olumlu bir atmosferde gerçekleşti"

"Toplantının oldukça olumlu bir atmosferde geçtiğini söyleyebilirim. ABD tarafının da görüşmede dile getirdiği üzere, heyet ziyareti Türkiye ile ilişkilere verilen kıymetin bir sinyali niteliğinde oldu" diyen Karahan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün gelinen noktada, ekonomik ilişkilerimiz her iki tarafın da kabul ettiği üzere potansiyelin altında bir seviyede gerçekleşiyor. Dolayısıyla toplantıda, bu seviyeyi hak ettiği yerlere getirme niyet ve isteği oldukça açıktı ve bu amaca dair görüşler paylaşıldı. Gerek hâlihazırda Türkiye'de faaliyet gösteren, gerekse Türkiye'yi stratejik bir pazar ve hub gözüyle ilgiyle değerlendiren ABD firmaları, ekonomimizin cazip potansiyeline inanıyor ve ciddi bir ilgi gösteriyorlar. Bunu yatırımcılarla sıkça yaptığım genel görüşmeler kapsamında da rahatlıkla ifade edebilirim."

Ekonomik diplomasinin gücünün önemini vurgulayan Karahan, "Dünya ekonomileriyle bağlarımızı en etkili şekilde güçlendirmek, kalkınma hikâyemize önemli bir destek vermeye devam edecektir. Bu doğrultuda işbirliklerini artırmak, karşılıklı iletişimi pozitif etkilerken ortaklarımızın bizi her açıdan daha iyi ve doğru anlaması için de mühim fırsatlar sunuyor. Neticede Türkiye algısını, hak ettiği yerlere taşımamız da önem taşıyor" dedi.

Türkiye ekonomisinin, pazar çeşitliliğiyle dünyanın en üst sıralarında yer almayı başarmış bir konumda olduğunu ve ilgili verilerin bunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Karahan, "Çeşitlenme, hem küresel manada ekonomik güçlenme hem de riskleri indirgeme açısından her ülke için kritik bir dinamik. Dolayısıyla yeni fırsatlar çerçevesinde açılımlar yapmak da, süregelen ortaklıklarımızı güçlendirmek de planın bir parçası olmalı. Bu nedenle, ABD'den Avrupa'ya, Asya'dan Afrika'ya izdüşümlerini güçlendirmeyi sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum."

Kaynak: Reuters