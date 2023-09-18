Karakoldaki ölümde üç kişiye hapis cezası

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonrası açılan davada sanıkların, kalp hastası Yıldırım'ın ölümüne sebebiyet verecek nitelikte kusurlu oldukları kaydedilmişti. İddianamede, 12 sanığa çeşitli suçlarından ceza istenmişti.

Beraat istediler

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 8 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katılırken, maktul Yıldırım'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Yıldırım'ın ailesinin avukatları, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Söz verilen tutuksuz sanıklar ise suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar S.Y., H.K., C.G., E.G., B.K. ve K.Y.'nin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü kuşkudan uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilememesi ve isnat edilen eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine hükmetti.

3 yıl 9'ar ay ceza

Sanıklar, komiser yardımcısı İ.A.S, polis memurları M.C.K, İ.G, M.Ş, E.K. ile M.Ş'nin ise "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Sanıklar İ.A.S, M.Ş, B.K, M.Ş. ile E.K'nin, mağdur Barış Uysal'a ve Alihan Uysal'a yönelik "kasten yaralama" suçundan 6'şar bin lira adli para cezasına çarptırılması ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlaştırıldı.