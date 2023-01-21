Karamollaoğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İslamofobi ve ırkçılığı besleyip büyütenler ve bunlardan beslenenler, açıkça nefret suçu işlemektedir. İsveç'te, büyükelçiliğimiz önünde hayat rehberimiz, kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum" değerlendirmesinde bulundu.