Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' kararına ilk tepki

18 Nisan 2018

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirme yaptı.

Karamollaoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Açıklanan tarih, erken seçim değil baskın seçim tarihidir. Bu seçim tarihi, AK Parti ve 'cumhur ittifakı'nın ne kadar paniklediğinin işaretidir. Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih, paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir. Lisanı hal ile diyorlar ki bizim ülkeyi artık 2 ay bile yönetebilecek gücümüz yok. Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor. Hep anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller. Biz söyledik, yine söylüyoruz: Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun. Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Hükümetten 'erken seçim' açıklaması

Tezcan: Bugün de 'hodri meydan' diyoruz

Akşener'den ilk seçim değerlendirmesi

Türkiye erken seçime gidiyor! İşte seçim tarihi